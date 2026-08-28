KCC글라스, 고기능성 바닥재 ‘숲 소리휴’ 앞세워 신축 아파트 특판시장 공략 강화

제공=KCC글라스 홈씨씨, 숲 소리휴 샤인 스톤

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KCC글라스는 고기능성 바닥재 '숲 소리휴'를 앞세워 신혼 및 영유아 가구를 겨냥한 특판(B2B) 시장 공략 강화에 나선다고 지난 27일 밝혔다.

최근 신축 아파트 특판시장에서는 바닥재 선택 시 디자인뿐만 아니라 층간소음 저감, 충격 흡수, 친환경성, 위생성 등 실생활과 밀접한 기능을 중시하는 수요가 확대되고 있다.

KCC글라스는 이러한 시장 변화에 맞춰 기능성과 디자인을 강화한 '숲 소리휴'를 통해 신혼부부와 영유아 자녀를 둔 가구를 적극 공략한다는 계획이다.

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'숲 소리휴'는 6mm의 두꺼운 두께와 고탄력 쿠션층을 적용해 생활소음 저감과 충격 흡수 성능을 높인 PVC 바닥재다.

한국건설생활환경시험연구원 시험 결과 콘크리트 구조물에서 발생하는 경량충격음을 약 19dB 감소시키는 것으로 나타났으며, 일반 강마루 제품과 비교해 약 58% 우수한 소음 저감 효과와 2배 이상의 충격 흡수율을 확보했다.

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이와 함께 고강도 투명층을 적용해 생활 중 발생하는 눌림과 긁힘에 강하며, PVC 소재 특유의 방수성과 적은 이음매로 오염 관리가 용이하다.

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또한 편백나무 오일을 함유한 특수 UV 코팅층을 적용해 탈취 기능까지 갖췄다.

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친환경성과 위생성도 '숲 소리휴'의 주요 경쟁력이다.

제조 과정에서 인체에 유해한 폼알데하이드와 휘발성 유기화합물 등을 제거하는 친환경 생산 방식을 적용해 유해성을 최소화했으며 기후에너지환경부 환경표지 인증과 대한아토피협회 추천제품 마크도 획득했다.

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한국화학융합시험연구원 시험에서는 제품 표면에 도포된 코로나바이러스가 24시간 이내 99.9% 감소하는 항바이러스 성능도 확인됐다.

최근 '숲 소리휴' 리뉴얼을 통해 디자인 경쟁력도 한층 강화했다.

기존 5종이었던 디자인을 총 10종으로 확대하고, 젊은 소비층을 중심으로 선호도가 높아지고 있는 대형 타일 기반의 '스톤테리어' 트렌드를 반영해 600×1200mm와 600×600mm 규격의 와이드 스톤 디자인을 대폭 늘렸다.

또한 인쇄 무늬와 표면 엠보를 일치시키는 '동조 엠보' 기술로 천연 소재의 질감을 사실적으로 구현하고 KCC글라스 홈씨씨의 필름 마감재인 '비센티 인테리어 필름'과의 조화를 고려한 디자인도 추가해 함께 시공할 경우 시각적으로 넓고 정돈된 분위기의 '심리스' 인테리어를 연출할 수 있도록 했다.

'숲 소리휴'는 강화된 상품성을 바탕으로 신축 아파트 특판시장 내 적용 범위를 빠르게 넓혀가고 있다.

성남판교대장 A-10BL, 고양장항 A-4BL, 평택고덕 Ab57-2BL 등에 잇달아 채택됐으며, 특히 신혼희망타운 등 공공분양 단지를 중심으로 공급을 확대하고 있다.

KCC글라스 관계자는 "최근 신축 아파트 특판시장에서는 바닥재의 디자인뿐만 아니라 소음 저감과 안전성, 친환경성까지 종합적으로 고려하는 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "숲 소리휴는 이러한 시장 변화에 맞춰 기능성과 디자인을 모두 강화한 제품으로, 앞으로 공공분양은 물론 민간분양단지까지 적용 범위를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.