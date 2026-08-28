METACOM, AI에서 바이오·친환경 산업까지 사업 생태계 확장

METACOM이 AI 플랫폼을 중심으로 바이오, 친환경 자원화, 건강기능식품과 통합 멤버십을 연결하는 미래산업 생태계 구축에 나선다.

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METACOM(주)은 카타콤의 상징성과 역사적 회복력을 이어받아 설립된 메타버스 커뮤니케이션 및 AI 플랫폼 기업이다. 현재 SCL 기반 인공지능을 비롯해 엑소좀(Exosom), 분뇨 자원화 기술 Revikha 등 첨단 기술과 친환경 산업으로 사업 영역을 다각화하고 있다.

건강기능식품과 통합 금융·멤버십 시스템인 Maru Point Card를 연계해 디지털 플랫폼과 실물경제 사이의 시너지를 구축하는 것도 주요 전략이다.

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METACOM은 이러한 사업 확대 방안의 하나로 AI 기술 기업 FORHU와 업무협약을 체결했다. 협약식은 8월 27일 대전일자리경제진흥원에서 양사 임직원과 대덕과학연구단지 AI 관계자들이 참석한 가운데 열렸다.

미국법인인 FORHU(주)는 여행 AI 플랫폼 'AIRANG 아이랑', 의료·헬스케어 플랫폼 'HIPPOAI 히포아이', 법률 지원 플랫폼 'BUBAI 법아이'와 팬덤 플랫폼 'K-CHANG 케이창'을 개발하고 있다. METACOM은 4개 플랫폼의 서비스 운영과 회원관리, 마케팅, 대외 홍보, 가맹점 및 사용자 생태계 확대를 담당한다.

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이번 협약을 통해 METACOM은 자체 회원과 멤버십, 포인트 시스템을 AI 서비스와 연계할 수 있는 사업 기반을 확보하게 됐다. FORHU는 개발한 기술을 실제 시장에서 검증하고 확대할 수 있는 운영 파트너를 확보했다.

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양사는 AI 플랫폼을 개별 온라인 서비스로 운영하는 데 그치지 않고 건강, 여행, 문화, 전문 서비스와 실물경제를 연결하는 통합 생태계로 발전시킬 계획이다.