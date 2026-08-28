유한킴벌리, 저자극 더마 언더웨어 ‘디펜드 스타일 더마스킨 팬티’ 출시

제공=유한킴벌리

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유한킴벌리는 저자극 더마 언더웨어 '디펜드 스타일 더마스킨 팬티'를 출시했다고 28일 밝혔다.

신제품은 '입는 순간 느껴지는 피부 편안함'을 캐치프레이즈로, 피부에 닿는 소재와 흡수패드 구조를 개선해 일반 속옷처럼 편안한 착용감을 구현한 것이 특징이다.

신제품과 함께 기존 '디펜드 스타일 언더웨어' 리뉴얼 제품도 선보이며 요실금 제품 라인업을 한층 강화했다.

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요실금 언더웨어는 화장실을 자주 가는 경우나 여행 등 장시간 외출 시, 등산, 요가 등 다양한 운동 상황에서 안심감을 높여주는 제품이다.

하지만 제품을 경험하지 않은 소비자들은 일반 속옷보다 크고 두꺼울 것이라는 인식이나 겉옷 위로 제품이 드러날 수 있다는 우려 때문에 사용을 망설이는 경우가 있다.

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장시간 착용 시 피부 자극에 대한 걱정 역시 심리적 장벽으로 작용한다.

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유한킴벌리는 이러한 소비자 인식을 고려해 속옷처럼 편안한 제품 개발에 집중했다.

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신제품에는 부드러운 소재와 유연한 흡수패드를 적용해 피부에 부드럽게 밀착되도록 했으며, 피부 마찰을 기존 대비 4.7배 개선한 저자극 더마 케어 커버를 적용했다.

또한 독일 더마테스트의 피부자극 테스트를 통해 민감성 피부에 대한 피부 적합성과 저자극 안전성을 검증받아 '센서티브스킨' 등급을 획득했다.

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착용 시 심리적 부담을 낮추기 위한 기능도 강화했고 흡수 성능을 유지하면서도 제품 두께를 20% 줄인 슬림 구조를 적용해 겉옷 위로 제품 라인이 두드러지는 부담을 낮췄다.

이와 함께 되묻어남을 기존 대비 5배 개선했으며, 99% 소취 성능도 갖췄다.

유한킴벌리는 더마 라인업 출시가 요실금 전용 제품에 대한 소비자 접근성을 높이고, 관련 제품 사용을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

출시 전 소비자 조사에서도 신제품은 기존 언더웨어 대비 70:30의 뚜렷한 선호 우위를 확인했고, 저자극 더마 제품을 선호하는 최근 소비 트렌드도 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다.

요실금 전용 제품을 사용하는 소비자층이 확대되고 사용 연령대도 낮아지면서 디펜드 역시 성장세를 이어가고 있다.

리테일 기준 가벼운 요실금용 라이너 패드는 최근 5년간 연평균 20% 성장했으며, 같은 기간 디펜드 전체 판매도 연평균 6.5% 성장했다.

특히 디펜드 네이버 브랜드스토어 여성 구매자 가운데 30~40대 비중은 지난해 4월 33%에서 올해 4월 37%로 증가했으며, 30대 구매자만 보면 같은 기간 13%에서 20%로 7%포인트 상승하며 젊은 소비자층의 관심도 높아지고 있는 것으로 나타났다.

디펜드스타일 담당자는 "신제품은 전용 제품의 필요성을 느끼면서도 피부 자극이나 착용감 측면에서 사용을 망설이는 이들을 위해개발됐다"라며 "앞으로도 기능성이 뛰어나고 속옷처럼 편안한 제품으로 시장을 확장해 나갈 것"이라고 전했다.