소노인터내셔널, 전국 지역아동센터 초청 등 사호공헌 활동 성료

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소노인터내셔널이 최근 두 달간 지역아동센터 아동을 대상으로 리조트 초청 행사 및 학습 물품 후원 등 사회공헌활동을 진행했다고 28일 밝혔다.

소노인터내셔널에 따르면 사회공헌 활동은 여름방학을 맞은 아동이 평소 접하기 어려운 여가·문화 체험 기회를 제공하는 동시에 교육 환경 개선을 지원하는 데 초점을 맞춰 진행했다. 강원도 홍천 비발디파크를 비롯해 쏠비치 삼척·남해, 소노벨 변산 등에서는 지역아동센터 아동들을 직접 초청해 워터파크 체험과 식사 등을 지원하는 형태다. 쏠비치 삼척은 지난 7월 27~28일 삼척지역아동센터와 늘푸른아동센터 아동 60명을 초청해 오션플레이에서 물놀이를 즐길 수 있도록 하고 점심 식사를 제공했고, 비발디파크는 7월 29일 홍천 지역아동센터 아동 20명을 오션월드에 초청했다. 아동들은 오션월드 실내 아쿠아존의 파도풀과 워터플렉스에서 물놀이를 즐긴 뒤 버블쇼와 밴드 공연, 타이머 게임 등 다양한 프로그램을 체험했다. 쏠비치 남해는 8월 18~19일 지역아동센터 8곳의 아동 150여명을 초청해 인피니티풀 이용과 점심 식사 등을 지원했다. 소노벨 변산도 결연 지역아동센터 아동 40여명을 초청해 워터파크 오션플레이 체험 기회를 제공했다.

소노인터내셔널은 아동의 교육을 지원하기 위한 후원도 진행했다. 소노벨 제주는 지난달 9일 함덕·신촌 지역아동센터에 도서 세트를 전달했고, 지난 20일에는 소노 델피노가 고성 꿈동산지역아동센터에 미술 교구를 후원했다. 이밖에도 쏠비치 양양·삼척, 소노캄 거제·여수, 소노벨 천안 등도 지역아동센터에 다양한 학습 및 교육 물품을 전달했다.

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소노인터내셔널 관계자는 "전국 소노호텔앤리조트가 위치한 지역 내 아동센터와 연계해 진정성 있는 사회공헌활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com