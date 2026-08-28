숫자로 본 지역공항 활성화의 중요성 "방한 외국인 5명 중 1명 이용, 지역관광 관문"

◇한국관광공사가 지난 27일 진행한 '요즘, 한국관광 데이터 세미나'에서 진행한 패널토론 모습. 왼쪽부터 .이훈 한양대 교수(, 성승면 한국공항공사 청주공항장, 채정훈 에어로케이 본부장, 정란수 프로젝트 수 대표, 이상훈 한국관광공사 세종충북지사장. 사진제공=한국관광공사

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지역관광 활성화를 위한 지역공항의 중요성이 강조되고 있다. 방한 관광객 확대가 이뤄지는 가운데 'N차 방문' 수요가 늘고 있고, 서울을 넘어 지역관광에 대한 외국인 관광객의 관심도 늘어나는 추세다. 교통 접근성와 관광 콘텐츠 경쟁력 확대가 필요한 시점이다. 한국관광공사 최근 더 플라자 호텔 서울에서 개최한 '제2회 요즘, 한국관광 데이터 세미나'에선 이같은 내용을 다뤘다.

28일 한국관광공사에 따르면 지난 5월 첫 세미나를 개최한 데 이어 지난 27일 '지역관광'을 키워드로 관광시장 변화와 현장 대응방향을 데이터로 살폈다. 세미나에는 한국관광 데이터랩 활용에 관심이 높은 전국 지자체를 비롯해 문화체육관광부와 학·업계 등 500여 명이 참석했다.

◇박성혁 한국관광공사 사장.

박성혁 한국관광공사 사장은 인사말을 통해 올해 상반기 방한 관광시장의 주요 흐름을 데이터로 진단했다. 올해 7월까지 한국을 찾은 외국관광객은 1,280만 명으로 전년 동기 대비 21.3% 증가한 가운데, 지방공항 입국객의 증가와 외국인 소비 확대 추이를 제시했다.

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첫 번째 세션에서는 지방공항을 지역관광의 새로운 관문으로 조명했다. 2026년 상반기 방한객 중 청주·대구·김해 등 지방공항 이용 비중은 20.7%로 방한객 5명 중 1명이 지방공항을 통해 들어오는 것으로 나타났다. 특히 청주공항은 올해 상반기 입국객이 전년 동기 대비 109.1% 급증했고, 이는 저비용항공사(LCC) 공급 확대와 대만 관광객 급증이 맞물린 결과로 분석됐다

대만 사례는 지방공항 활성화의 대표 성공 사례로 소개됐다. 공사 타이베이지사가 부산 중심 마케팅을 남부지역으로 단계적으로 확대해 온 결과, 김해공항을 통한 대만 입국자는 2023년 대비 2025년 157.5% 증가했다. 지난해에는 '남부관광의해'와 연계해 남부 7개 지자체와 협업, 여행상품 360건을 개발하고 7만 명을 모객하며 지역 간 협업을 통한 관광 활성화의 선도 사례를 만들었다. 한국관광공사는 지난 4월, 29개 부서가 참여한 TF를 꾸려 청주·대구공항을 중심으로 관광콘텐츠 발굴, 항공노선 유치, 인프라 개선 등을 종합적으로 추진중이다. '제2회 요즘, 한국관광 데이터 세미나'에서는 지방공항 활성화와 관련한 패널 토론도 진행됐다. 이훈 한양대학교 교수가 좌장을 맡았고 성승면 한국공항공사 청주공항장, 채정훈 에어로케이 본부장, 정란수 한양대 겸임교수, 이상훈 한국관광공사 세종충북지사장이 참여했다.

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두 번째 세션에서는 '요즘 숙박 트렌드'를 짚으며 국내 숙박시장의 최근 변화를 살폈다. 국내 숙박시장은 외국인 수요 주도로 최근 3년간 꾸준히 늘었고, 공연·스포츠 등 다양한 활동이 '1박의 이유'로 작용하는 양상이 데이터로 나타났다. 스튜디오드래곤이 참여한 특별세션에서는 K-드라마를 지역의 관광 수요로 연결하는 방안도 공유했다. 발표된 상세 분석 및 '요즘, 한국관광 리포트' 2호는 8.28(금)부터 한국관광 데이터랩에서 확인이 가능하다. 한국관광공사는 11월 제3회 세미나를 개최한다. 3회 세미나에서는 K-뷰티 및 웰니스 흐름과 맞물려 빠르게 성장하고 있는 의료관광시장 화두를 다룰 예정이다.

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박성혁 한국관광공사 사장은 "지방공항과 지역, K-콘텐츠 등 새로운 관광 접점이 실제 수요로 연결되고 있는 만큼 데이터를 통해 변화를 정확히 읽고 현장에 유효한 해법을 찾는 것이 중요하다"며 "업계 및 학계와 함께 양질의 데이터를 창출하고 현장의 목소리를 나누는 기회를 확대해 지역에 실질적 도움이 되는 관광정책 파트너로서 역할을 다해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com