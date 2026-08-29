수영장서 쓰러진 심정지 환자 생명 살린 '천사' 정체, 알고 보니…

[스포츠조선 장종호 기자] 수영장에서 갑작스럽게 심정지로 쓰러진 시민을 현장에 있던 간호사가 심폐소생술(CPR)을 시행해 생명을 살리는 데 힘을 보탠 것으로 알려져 관심을 끌고 있다.

화제의 주인공은 한림대학교성심병원 권역응급의료센터 정은아 간호사.

병원 측에 따르면 지난 14일 의왕 국민체육센터에서 수영 수업을 받던 50대 여성 김 모씨가 갑자기 수영 도중 물속에서 의식을 잃었다. 당시 현장에 있던 수영강사 20대 진 모씨와 안전요원 2명은 즉시 환자를 물 밖으로 옮긴 뒤 심폐소생술을 시작했다. 마침 수영 수업을 기다리던 한림대성심병원 권역응급의료센터 정은아 간호사가 이 상황을 목격하고 곧바로 심폐소생술 현장에 합류해 응급처치를 이어갔다.

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당시 환자는 응급실 심정지 환자에게서 볼 수 있던 창백한 얼굴이었으며, 자발적 호흡으로 보기 힘든 비정상적인 헐떡이는 호흡을 보였다. 가슴압박이 진행되는 동안에도 환자는 눈을 뜨고 있었으나 눈 맞춤이 되지 않았고 의식 또한 없었다.

정은아 간호사는 평소 응급실에서 쌓은 임상 경험을 바탕으로 환자의 의식과 호흡 상태를 신속하게 확인하고 가슴압박 심폐소생술을 약 7분간 지속했다. 환자가 구토하자 고개를 옆으로 돌려 흡인을 방지하고 기도를 확보했다. 또한 제세동기를 신속하고 정확하게 사용하고, 심폐소생술을 지속적으로 시행하며 맥박을 확인한 결과 자발 순환이 회복되었음을 확인했다.

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심폐소생술 시행과 동시에 신고한 119 구급대가 6분 후, 정 간호사는 구급대원과 함께 환자의 활력징후 측정을 돕고 심폐소생술에 대한 상황을 인계했다. 환자는 체육센터에서 가장 가까운 한림대성심병원 권역응급의료센터로 빠르게 이송돼 치료받았다.

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병원 도착 당시 환자는 의식이 많이 회복한 상태였으며, 의료진은 심정지 발생 원인을 확인하기 위한 검사와 치료를 신속하게 진행했다. 환자는 치료를 마치고 건강한 상태로 퇴원했다. 퇴원 후 환자와 보호자는 당시 도움을 준 정은아 간호사에게 직접 감사의 뜻을 전하기 위해 19일 한림대성심병원 권역응급의료센터를 찾기도 했다. 김 씨는 눈물을 흘리며 "정은아 선생님 덕분에 다시 일상으로 돌아올 수 있었다"며 "위급한 순간 주저하지 않고 도와주신 도움을 평생 잊지 않겠다"고 감사의 마음을 전했다.

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정은아 간호사는 "응급상황에서는 초기 대응이 환자의 예후를 좌우할 수 있기 때문에 당시에는 환자의 생명을 지켜야 한다는 생각으로 신속하게 상황을 판단하고 응급조치를 시행했다"며 "이후 의료진의 적절한 치료를 통해 환자분이 건강하게 회복해 퇴원하셨다는 소식을 듣고 큰 보람을 느꼈다. 앞으로도 병원 밖에서도 위급한 상황 발생 시 의료인으로서 맡은 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 정은아 간호사는 2021년 한림대성심병원 권역응급의료센터 간호사로 입사한 후 만 5년 이상을 응급실에서 근무했다. 현재는 권역응급의료센터 내 진료지원간호사로 근무하고 있다. 많은 응급환자를 대응하며 CPR 등 응급치료에 대한 숙련된 경험을 갖고 있는 정 간호사는 KTAS(한국형 응급환자 분류 도구) 자격증을 보유하고 있으며 KALS EP(한국전문소생술 심화과정)를 수료했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com