로봇청소기로 아내 외도 촬영…불륜 소송 이긴 남편에 징역형 선고 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아내의 외도를 의심한 대만 남성이 로봇청소기의 카메라를 이용해 불륜 현장을 촬영해 민사소송에서 배상을 받아냈지만, 정작 촬영 과정에서 아내의 사생활을 침해한 혐의로 징역형을 선고받았다.

TVBS 등 대만 매체들에 따르면 남성 A는 2021년 아내와 결혼해 부모와 함께 생활했으며, 부부가 휴일에만 찾는 별장을 따로 두고 있었다. 2023년 별장을 찾은 남성은 집 안에서 자신이 모르는 남성의 칫솔을 발견하면서 아내의 외도를 의심하기 시작했다.

그는 주차장 CCTV 녹화물에서 이전에 아내를 차로 데려다준 적이 있는 낯선 남성이 별장에 드나든 사실을 확인했다. 아내에게 외도 여부를 물었지만 아내는 이를 부인했고, 남성은 일단 아내의 말을 믿었다.

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하지만 약 3개월 뒤 남성은 우연히 아내의 외도 사실을 직접 확인하게 됐다.

남성은 별장에 설치된 로봇청소기를 모바일 애플리케이션으로 원격 작동시켰다. 당초 로봇청소기의 음성 기능을 이용해 아내에게 말을 걸 생각이었다.

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그런데 로봇청소기에 장착된 카메라를 통해 집 안을 확인하던 중 아내와 다른 남성이 함께 있는 모습을 발견했다. 남성은 곧바로 녹화 기능을 켰고, 이후 두 사람이 집 안에서 함께 있는 모습 등을 촬영했다.

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그는 확보한 영상을 외도 증거로 제출해 아내와 상간남을 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 당초 200만 대만달러(약 8700만원)를 청구했고, 법원은 두 사람의 관계가 단순한 친구 사이를 넘어선 것으로 판단해 50만 대만달러(약 2200만원)를 배상하라고 판결했다.

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하지만 민사소송에서 승소한 기쁨은 오래가지 않았다. 아내가 남편을 상대로 자신을 동의 없이 촬영했다며 형사 고소했기 때문이다.

남성은 자신이 로봇청소기를 이용해 촬영한 것은 외도 증거를 확보하기 위한 목적이었으며, 해당 영상이 실제 민사재판에서도 증거로 사용된 만큼 정당한 행위였다고 주장했다.

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그러나 법원은 이를 받아들이지 않았다. 법원은 배우자 사이에 혼인상 의무가 있다고 하더라도 그것이 상대방의 사생활을 침해할 권리를 의미하는 것은 아니라고 판단했다. 배우자의 외도를 의심하더라도 이를 확인하기 위해 상대방의 사적인 활동을 무단으로 촬영할 수는 없다는 것이다.

결국 남성은 타인의 성적 영상을 정당한 이유 없이 촬영한 혐의로 징역 5개월을 선고받았다. 다만 일정한 조건에서 벌금으로 대체할 수 있어 15만 대만달러(약 650만원)를 납부할 수 있도록 했다. 이번 판결은 아직 항소가 가능한 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com