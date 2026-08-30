"결혼 얼마나 안 하길래"…나이트클럽·병원·지하철역에서도 혼인신고

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 혼인율과 출생률을 끌어올리기 위해 은행과 병원, 지하철역, 관광지에 이어 나이트클럽에서도 혼인신고가 가능해 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 산둥성 쯔보시 린쯔구 모자보건병원은 병원 내 혼인신고 서비스를 시작했다.

병원 측은 혼인신고와 혼전 건강검진, 임신 전 상담, 엽산 제공, 임신·출산 관련 상담 등을 한 곳에서 받을 수 있도록 해 예비부부의 불편을 줄이겠다는 취지라고 설명했다.

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실제 서비스가 시작되기 전인 8월 18~19일에도 혼인을 앞둔 예비부부들의 문의와 신청이 크게 늘어난 것으로 전해졌다. 다만 이곳에서는 이혼 관련 업무는 처리하지 않는다.

은행도 혼인신고 장소로 등장했다.

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톈진시 허시구에 있는 중국우정저축은행 톈진지점이 은행 안에 혼인신고소를 마련했다. 중국에서 은행 지점 내부에 혼인신고소가 설치된 것은 처음이다.

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'둥하이 혼인등록사무소'로 불리는 이곳에서는 첫날 두 쌍의 부부가 혼인신고를 하고 혼인증을 받았다. 부부 사진을 넣은 맞춤형 은행카드를 제공하고, 신혼부부가 미래에 대한 소망을 적어 우체통에 넣으면 7년 뒤 해당 편지를 다시 보내주는 프로그램도 제공됐다.

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중국에서 혼인신고 장소의 변화는 올해 갑자기 시작된 현상은 아니다.

중국은 지난해 5월부터 혼인등록 관련 규정을 개정해 부부가 호적 소재지가 아닌 전국 어느 지역의 혼인등록기관에서도 혼인신고를 할 수 있도록 했다. 기존에 필요했던 호적부 제출 의무도 없앴다. 이에 따라 지방정부들은 관광지와 공원, 사찰, 음악축제장, 쇼핑몰 등으로 혼인신고 장소를 확대하기 시작했다.

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안후이성 허페이에서는 2024년부터 '싱푸바'라는 이름의 지하철역에 혼인등록 창구가 운영되고 있다. '싱푸바'는 중국어로 행복과 관련된 의미를 담은 이름으로, 현지에서는 결혼을 시작하는 상징적인 장소로 활용되고 있다. 이곳에서 혼인신고를 한 부부는 2026년 8월 기준 5600쌍을 넘어선 것으로 전해졌다.

상하이에 있는 나이트클럽 INS 랜드에선 혼인증을 받을 수 있는 특별 행사를 진행하기도 했다. 음악 공연과 축하 공간 등을 결합해 젊은 세대가 결혼을 보다 특별한 경험으로 받아들이도록 하겠다는 취지였다.

베이징과 난징에서는 전통 사찰을 활용한 혼인등록도 등장했다. 신혼부부가 전통 의상을 입고 혼인신고를 한 뒤 전통 결혼식 분위기를 체험할 수 있도록 한 것이다. 관광지와 음악축제, 설산 등에서도 혼인등록을 할 수 있는 이른바 '결혼 관광'도 확산하고 있다.

이처럼 혼인신고 장소를 다양화하는 것은 혼인율과 출산율을 높이기 위한 방안이다.

이색적인 혼인신고 장소 확대를 두고 온라인에서는 엇갈린 반응이 나오고 있다.

일부 네티즌들은 "결혼할 곳이 없어서 사람들이 결혼하지 않는 것이냐?"며 실효성에 의문을 제기했다. 또 다른 사람은 "에베레스트 정상에 이혼신고소도 만들어 달라"고 비꼬기도 했다.

반면 행정 절차가 간소화되고 접근성이 높아지는 것은 긍정적이라는 의견도 있다.

하지만 젊은 세대의 결혼 기피 원인은 혼인신고 장소나 행정 절차의 불편함만으로 설명하기 어렵다는 지적도 나온다. 주거와 양육 비용, 경제적 불안, 가족 간 갈등에 대한 부담, 개인의 자유를 포기해야 한다는 인식 등이 결혼을 망설이게 하는 주요 요인이라는 것이다.

한편 중국 당국에 따르면 2025년 중국의 혼인신고 건수는 676만쌍으로 전년보다 65만 7000쌍 늘었다. 지난해 3분기에는 161만쌍이 혼인신고를 해 전년 같은 기간보다 22.5% 증가하기도 했다. 혼인등록 규제 완화 이후 일시적으로 반등한 것이다.

하지만 올해 들어 다시 감소세가 나타났다.

2026년 상반기 중국의 혼인신고 건수는 약 327만 5000쌍으로 지난해 같은 기간의 353만 9000쌍보다 26만 4000쌍 감소했다. 반면 같은 기간 이혼신고는 약 138만 3000건으로 전년보다 증가했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com