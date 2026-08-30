日 지바현 앞바다 규모 4.8 지진…"쓰나미 우려 없어"

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[스포츠조선 장종호 기자] 30일 새벽 일본 지바현 동쪽 앞바다에서 규모 4.8의 지진이 발생해 이바라키현에서 최대 진도 4의 흔들림이 관측됐다. 일본 기상청은 이번 지진으로 인한 쓰나미 우려는 없다고 밝혔다.

교도통신 등 일본 매체들에 따르면 이날 새벽 0시 17분쯤 지바현 동쪽 앞바다를 진원으로 하는 지진이 발생했다.

진원의 깊이는 약 30㎞로 추정됐으며, 지진 규모는 4.8로 알려졌다. 이번 지진으로 이바라키현 가미스시에서 최대 진도 4가 관측됐다.

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이바라키현 가시마시와 이타코시에서는 진도 3의 흔들림이 감지됐다. 지바현에서도 조시시와 아사히시, 가토리시 등에서 진도 3이 관측됐다.

이 밖에도 이바라키현과 지바현을 비롯해 도치기현, 군마현, 사이타마현, 도쿄도, 가나가와현, 후쿠시마현 등 넓은 지역에서 진동이 감지됐다.

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일본 기상청은 이번 지진으로 인한 쓰나미 발생 우려는 없다고 발표했다.

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현재까지 이번 지진으로 인한 큰 피해나 인명 피해 여부는 확인되지 않았다.

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또한 일본 원자력발전소는 이번 지진의 영향으로 인해 이바라키현 도카이 마을에 위치한 도카이 다이니 원자력 발전소에서 이상 징후가 감지되지 않았다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com