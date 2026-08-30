"임신 12주 전 저용량 아스피린 복용, 전자간증·조산 위험↓"

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[스포츠조선 장종호 기자] 전자간증 위험요인을 2개 이상 가진 임신부는 저용량 아스피린 복용 여부뿐 아니라 시작 시기도 중요하다는 연구 결과가 나왔다.

특히 임신 12주 이전에 아스피린 복용을 시작한 경우 12~20주에 시작한 경우에 비해 임신성 고혈압과 전자간증, 조산 및 일부 신생아 합병증 위험이 낮게 나타났다. 이번 연구는 모체태아의학 및 고위험 임신 분야의 국제 학술지인 'AJOG-MFM'에 게재됐다.

차 의과학대학교 분당차여성병원 산부인과 이지연 교수팀은 2015~2025년, 임신 20주 이상 임신을 유지한 단태임신 가운데 전자간증 중등도 위험요인(비만, 전자간증 가족력, 고령임신, 시험관시술 등)을 2개 이상 보유하고 저용량 아스피린을 복용한 임신부 2275명을 분석했다. 이 중 임신 12주 이전에 아스피린을 시작한 1802명과 12~20주 사이에 시작한 473명을 비교하며 임신성 고혈압, 전자간증, 임신성 당뇨병, 조산 및 신생아 예후 등을 분석했다.

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그 결과 임신 12주 이전에 아스피린을 시작한 군에서 임신성 고혈압과 전자간증 발생률이 12~20주에 시작한 군보다 낮게 나타났다. 임신성 고혈압은 24.9%에서 6.1%로, 전자간증은 15.6%에서 4.2%로 감소했다. 산모의 나이, BMI, 임신 방법 등 여러 특성을 보정한 분석에서도 12주 이전 시작군의 임신성 고혈압 위험은 76%, 전자간증 위험은 71% 낮았다.

조산 위험에서도 차이가 나타났다. 32주 이전 조산은 12주 이전 시작군에서 0.3%, 12~20주 시작군에서 7.0%였으며, 34주 이전 조산도 각각 1.3%와 8.7%로 나타났다. 신생아집중치료실(NICU) 입원은 18.8% 대 31.8%로 12주 이전 시작군에서 낮았다. 이밖에도 호흡곤란증후군(RDS), 기관지폐이형성증(BPD), 동맥관개존증(PDA), 미숙아 망막병증(ROP) 등 일부 신생아 합병증 위험도 낮게 나타났다.

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이번 연구는 전자간증 위험요인을 가진 임신부를 대상으로 아스피린 시작 시점의 영향을 분석했다는 점에서 의미가 있다. 전자간증은 임신 후반에 임상적으로 나타나지만 태반 형성과 나선동맥 재형성 등 관련 병태생리는 임신 초기부터 시작되는 것으로 알려져 있어, 태반이 형성되는 초기 단계부터 예방적 치료를 시작하는 것이 효과를 높일 가능성을 보여준 것이다.

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현재 국제적인 진료지침에서는 전자간증 발생 위험이 높은 임신부에게 저용량 아스피린을 임신 12주 이후, 가능하면 16주 이전에 시작하도록 권고하고 있다. 이번 연구는 이러한 기존 권고와 비교해 전자간증 예방을 위한 아스피린의 시작 시점을 임신 초기로 더 앞당기는 것이 도움이 될 가능성을 제시했다는 데 의미가 있다.

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이지연 교수는 "이 연구는 전자간증 예방에서 아스피린의 복용 여부뿐 아니라 언제 시작하느냐도 중요할 수 있다는 점을 보여주는 결과"라며 "다만 아스피린 복용은 개인별 위험요인과 임신 상태 등을 종합적으로 고려해 의료진의 판단에 따라 결정해야 한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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