"거대한 흙더미가 뱀처럼 서 있었다"…네팔 홍수 생존자 극적 탈출기

네팔 홍수 이후 구조대원들이 피해 지역과 파손된 건물을 점검하는 모습. AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 네팔 대규모 홍수·산사태로 수천 명의 사망 및 실종자가 발생한 가운데 생존자의 증언이 나왔다.

미국 매체 ABC뉴스는 네팔 홍수·산사태에서 살아남은 미국인 안자나 라자와 남편 파타비라만 벤카테산의 생존기를 전했다.

부부는 히말라야의 성지를 방문하기 위해 네팔을 찾았지만, 순례길에서 예상치 못한 재난과 맞닥뜨렸다.

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지난 26일(이하 현지시각) 관광버스를 타고 네팔 북부 라수와 지역을 이동하던 부부는 갑자기 버스 운전기사와 앞쪽에 있던 승객들이 차량에서 뛰쳐나가는 것을 목격했다. 무슨 일인지 파악하기도 전에 부부는 버스 쪽으로 거대한 물과 진흙 덩어리가 밀려오는 것을 보고 충격을 받았다.

이들이 본 것은 단순한 홍수가 아니었다.

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라자는 당시 상황을 회상하며 물과 진흙이 섞인 거대한 벽이 약 15~18m 높이로 솟아 있었다고 ABC뉴스에 말했다. 그녀는 이를 마치 자신을 노려보는 뱀, 특히 코브라의 머리처럼 느꼈다고 표현했다.

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라자는 본능적으로 가방을 챙긴 뒤 남편의 옷깃을 붙잡았다.

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"뛰어. 지금 당장 가야 해."

그녀는 남편에게 버스에서 즉시 내리지 않으면 죽을 것이라고 외쳤다. 생각할 틈도, 누군가의 지시를 기다릴 여유도 없었다.

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부부와 다른 승객들은 버스 옆에 있던 캠프로 뛰어간 뒤 더 높은 곳을 향해 필사적으로 몸을 움직였다.

라자는 당시 상황에 대해 "어느 방향으로 가야 하는지도 몰랐고 안내해 주는 사람도 없었다"며 "진흙탕과 미끄러운 바위를 기어오르며 그저 살기 위해 뛰었다"고 말했다.

이들이 캠프의 두 번째 층에 도착했을 때는 이미 거센 물이 비탈을 타고 올라오고 있었다. 라자는 자신의 눈앞에서 물살이 버스를 움직이는 모습을 보고 남편에게 "우리는 끝났다. 죽을 것 같다"고 말했다.

하지만 부부는 계속해서 더 높은 곳으로 올라갔다. 결국 캠프의 세 번째 층까지 대피한 뒤 아래쪽을 휩쓸고 지나가는 거대한 물살을 지켜봤다.

그곳에서는 끔찍한 장면이 펼쳐졌다.

라자는 거대한 물살이 버스와 SUV, 사람들, 캠프 시설 등을 한꺼번에 집어삼킨 뒤 뒤집어버렸다고 증언했다. 물살이 지나간 자리에는 차량과 각종 물체가 뒤엉켜 있었고, 일부 사람들도 급류에 휩쓸려가는 모습을 목격했다고 했다.

다행히 부부가 대피한 곳까지 물이 직접 덮치지는 않았다.

가까스로 살아남은 부부는 이후 미국 캘리포니아에 있는 자녀들에게 무사하다고 연락했다.

라자는 자신들을 구조한 네팔 구조대원들에게도 감사의 뜻을 전했다.

한편 네팔과 중국 티베트 지역에서는 지난 26일 대규모 빙하 붕괴와 산사태 등의 영향으로 엄청난 양의 물과 토사가 한꺼번에 쏟아지면서 대규모 홍수와 산사태가 발생했다. 29일 기준 전체 사망자 수는 600명을 넘었고 실종자 수도 3000명 가량인 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com