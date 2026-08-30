'저당'이 곧 '건강식'은 아니다…따져봐야 할 것은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 소비가 확산하면서 '저당' 식품에 대한 관심도 높아지고 있다. 제로 탄산음료를 중심으로 시작된 저당·무당 열풍은 아이스크림, 과자, 빵, 커피, 소스 등 다양한 식품군으로 확대되는 추세다. 저당은 식품에 표시된 영양성분 기준으로 당류 함량이 식품 100g당 5g 미만 또는 100㎖당 2.5g 미만인 식품으로, 평소 단 음식을 즐기는 사람이 당류 섭취를 줄이는 방법으로 활용할 수 있다.

다만 '저당'이 곧 '건강식'을 의미하는 것은 아니다. 당류를 줄이는 과정에서 제품에 따라 지방이나 다른 탄수화물 원료를 사용하거나 감미료 등을 활용할 수 있기 때문이다. 따라서 저당 식품을 선택할 때는 제품 전면의 '저당', '제로', '무설탕' 등의 표시만 확인하기보다 총열량과 당류, 지방, 포화지방, 단백질·식이섬유 등 전체적인 영양성분을 함께 살펴야 한다. 또한 전문의들은 "1회 제공량과 실제 섭취량이 다를 수 있어 실제 먹는 양을 고려해 섭취량을 조절하는 것도 중요하다"고 조언했다.

이대서울병원 가정의학과 김정화 교수는 "저당 과자나 아이스크림이라 하더라도 제품에 따라 당류를 줄인 대신 지방이나 감미료가 더 많이 들어갔을 수 있다"며 "'저당'이라는 문구만 보고 평소보다 많은 양을 섭취하면 오히려 전체적인 열량 섭취가 늘 수 있고, 제품에 따라 감미료 섭취량도 많아질 수 있어 주의해야 한다"고 설명했다.

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제로 음료도 마찬가지다. 당류가 들어간 음료를 제로 또는 무당 음료로 바꾸는 것은 당류와 열량 섭취를 줄일수는 있지만, 제로 음료 섭취량을 늘리는 것은 바람직하지 않다. 결론적으로 물이나 무가당 음료를 기본으로 섭취하면서 필요에 따라 저당·무당 제품을 선택하는 것이 좋다.

식품에 자연적으로 포함된 당류와 가공식품이나 음료 등에 포함된 당류도 구분해 살펴볼 필요가 있다. 과일 등 자연식품을 당류가 포함돼 있다는 이유만으로 무조건 피하기보다는 채소와 과일, 통곡물, 콩류 등 다양한 식품을 골고루 섭취하며 전체적인 식사 균형을 유지하는 것이 중요하다.

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저당 식품을 선택할 때는 ▲당류 ▲총열량 ▲지방 및 포화지방 ▲단백질·식이섬유 등 주요 영양성분 ▲1회 제공량과 실제 섭취량 ▲원재료명 등을 함께 확인하는 것이 좋다. '저당' 여부 하나만으로 제품을 판단하기보다 자신의 식습관과 필요한 영양소를 고려해 선택해야 한다.

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김 교수는 "건강한 식생활은 특정 영양소 하나를 무조건 줄이는 것보다 다양한 식품을 균형 있게 섭취하는 것이 중요하다. 저당 제품을 건강을 위한 '면죄부'처럼 생각하기보다는 평소 과도하게 섭취하던 당류를 줄이는 하나의 방법으로 활용하는 것이 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com