유명 식당에 '살아있는 바퀴벌레' 100마리 투척…밥 먹던 손님들 아수라장

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 유명 음식점에 한 남성이 살아있는 바퀴벌레 100여 마리를 한꺼번에 뿌리고 달아나는 황당한 사건이 발생했다.

당시 식당은 점심 식사를 하려는 손님들로 붐비던 시간이어서 현장은 순식간에 아수라장이 됐다.

TVBS 등 대만 매체들에 따르면 29일 낮 12시 30분쯤 타이난시 안핑구의 유명 음식점 '저우스샤쥐안'에 우비를 입고 헬멧, 마스크로 얼굴을 가린 30대 남성이 안으로 들어왔다.

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해당 식당은 타이난을 대표하는 새우튀김 전문 음식점 가운데 하나로, 많은 현지 주민과 관광객들이 찾는 맛집으로 전해진다.

남성은 먼저 점주와 직원들에게 욕설을 퍼부은 것으로 전해졌다. 이후 가지고 있던 봉투를 꺼내 카운터 쪽으로 들이부었는데, 봉투 안에는 살아있는 바퀴벌레가 가득 들어 있었다.

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한꺼번에 쏟아진 바퀴벌레는 카운터와 바닥 곳곳으로 흩어져 빠르게 기어다녔다. 당시 식사를 하거나 주문을 기다리던 손님들은 갑작스러운 상황에 놀라 자리를 피했다.

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현지 보도에 따르면 바퀴벌레는 식당 카운터 주변뿐 아니라 뒤편 식재료가 있는 공간까지 영향을 미친 것으로 알려졌다. 직원들은 사건 이후 상당한 시간을 들여 바퀴벌레를 치우는 작업을 벌였다.

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범행 직후 남성은 현장을 빠져나갔다. 경찰은 주변 CCTV 영상을 확보해 용의자의 행방을 추적하고 있다.

식당 측은 경찰 조사에서 최근 영업에 특별한 문제가 없었으며 다른 사람과 갈등을 빚은 사실도 없다고 진술한 것으로 알려졌다. 갑작스럽게 바퀴벌레를 투척당한 이유를 알 수 없다는 입장이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com