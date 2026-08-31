"직장인, 강아지 영상 본 후 혈압·스트레스↓"

연구에 사용된 강아지 영상. 제작=해피독TV

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[스포츠조선 장종호 기자] 만성적인 스트레스에 노출된 직장인의 심혈관·정신건강 관리에 인간의 정서적 반응을 유도하도록 설계된 강아지 영상이 도움을 줄 수 있다는 연구결과가 발표됐다. 일상생활에서 손쉽게 활용할 수 있는 비약물적 혈압·스트레스 관리 방안을 직접 개발하고 검증한 연구로서 의미가 있다.

분당서울대병원 소아청소년과 송영환 교수와 전북대학교 수의과대학 박철 교수 공동연구팀은 국내 직장인 66명을 대상으로 15분간 연구팀이 제작한 강아지 영상을 시청하게 한 결과, 혈압과 맥박이 안정되고, 불안과 기분장애 지표가 유의하게 개선됐다고 밝혔다.

개가 인간의 오랜 반려동물로 자리 잡은 데에는 영리함과 사회성뿐 아니라 사람의 본능을 자극하는 생김새도 중요한 역할을 한 것으로 알려져 있다. 특유의 큰 눈과 둥근 얼굴, 작은 코와 입은 많은 사람들에게 본능적인 애정과 보호 본능을 불러일으키는데, 동물행동학에서는 이처럼 어린 개체를 연상시켜 관심과 돌봄 행동을 유도하는 외형적 특징을 '베이비 스키마(baby schema)'라고 설명한다.

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연구팀은 이러한 베이비 스키마 특성이 실제 직장인의 혈압과 스트레스 반응에 미치는 영향을 확인하기 위해, 강아지의 얼굴·표정·움직임 등 정서적 반응을 유도하는 요소를 분석하고 이를 구조화해 영상 구성과 구도, 촬영 기법에 반영했다. 특히 시청자가 강아지와 직접 눈을 마주치는듯한 경험을 할 수 있도록 카메라 시선과 장면 구성을 설계해 효과를 높였다.

영상 총 15분 분량으로, 물놀이를 하거나 마당을 뛰어노는 강아지, 장난감 자동차에 앉은 강아지, 새끼를 돌보는 어미 개, 서로 눈을 맞추는 어미 개와 강아지 등 3분 영상 5편으로 구성됐다.

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연구팀이 직장인 참가자들의 영상 시청 전후의 혈압(㎜Hg)과 맥박을 비교한 결과, 시청 전 혈압이 수축기 120 혹은 이완기 80 이상이었던 '혈압 상승군'에서 긍정적인 변화가 두드러졌다. 이들의 수축기 혈압은 평균 125.23에서 118.58로 6.65 감소했으며, 이완기 혈압은 88.28에서 83.38로 4.93 낮아졌다. 맥박도 분당 4.12회 감소했다.

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정상 혈압군 역시 수축기 혈압이 평균 3.16, 맥박은 분당 2.76회 감소했으나, 이완기 혈압에서는 유의한 변화가 관찰되지 않았다.

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스트레스 반응도 함께 개선됐다. 불안 정도를 평가하는 '상태불안척도'(STAI-S)는 혈압 상승군에서 평균 9.43점, 정상 혈압군에서 6.64점 낮아졌으며, 긴장·우울·분노·피로·혼란 등 부정적 기분을 종합적으로 반영하는 '총기분장애점수'(TMD)도 각각 11.77점, 7.92점 감소했다.

대한고혈압학회에 따르면 국내 성인 10명 중 3명이 고혈압을 앓고 있으며, 통계청 자료에 의하면 전체 직장인의 절반 이상이 일상생활에 영향을 받을 정도의 스트레스를 겪는 것으로 확인된다. 고혈압과 만성적인 스트레스 모두 심근경색, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환의 위험을 높이는 주요 요인인 만큼, 일상에서 혈압과 스트레스를 안정시킬 수 있는 편리한 비약물적 관리수단의 가능성을 확인했다는 점에서 이번 연구의 의미가 있다.

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분당서울대병원 송영환 교수는 "혈압은 약물치료만으로 완전하게 관리할 수 있는 지표가 아니며, 스트레스와 생활환경의 영향을 지속적으로 받는다"며 "진료실 밖에서도 쉽게 적용할 수 있는 콘텐츠 기반 중재를 기존 치료와 병행한다면, 환자의 일상적인 스트레스 관리와 혈압 조절을 돕는 새로운 보조수단으로 발전할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 곽상기 해피독 TV 대표가 논문 제1저자로 참여해 연구용 영상을 기획 및 제작했으며, 연구결과는 국제학술지 '프런티어스 인 퍼블릭 헬스(Frontiers in Public Health)'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com