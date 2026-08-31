개원 28주년 분당제생병원 "진료시스템·의료서비스 지속 혁신"

[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 손정환)이 지난 8월 28일 본관 4층 대강당에서 개원 28주년 기념식을 개최했다. 이날 기념식은 병원 발전에 헌신한 모범 직원과 장기근속 직원에 대한 표창과 개원 기념 이벤트 행사로 이뤄졌다.

대진의료재단 전종훈 재단 사무국장은 기념사를 통해 "환자를 중심에 두되 우리 자신도 소중히 여기고 서로를 존중하며 스스로 행복을 만들어가는 병원을 함께 만들어 나갈 것"을 당부했다.

분당제생병원 손정환 병원장은 "변화 속에서 병원의 경쟁력을 높이고, 진료시스템과 의료서비스를 지속적으로 혁신해 환자들에게 더 나은 의료를 제공하는 것이 성장의 목표이고, 그 성장의 결실은 환자와 지역사회, 그리고 병원의 구성원 모두와 함께 나누도록 하자"고 말했다.

Advertisement

분당제생병원은 개원 28주년을 맞아 '28년의 성장, 함께 이룬 변화'를 주제로 온·오프라인 이벤트를 진행해 큰 호응을 얻었다.

온라인 사전이벤트는 8월 18일부터 28일까지 분당제생병원 인스타그램을 통해 진행됐는데 291명이 참여했고, 28주년 타임스톱! 2.8초를 잡아라! 현장 이벤트가 행사 당일 분당제생병원 본관 1층 로비에서 진행됐다.

Advertisement

이번 이벤트에는 환자, 보호자, 지역사회 주민, 직원 등 모두가 함께 참여하며 28주년을 축하했고, 입원 환자들을 위한 행운 이벤트가 진행되어 즐거움을 더했다

Advertisement

한편, 대진의료재단 분당제생병원은 지난 6월 12대 손정환 병원장 취임과 함께 '최상의 의료서비스를 제공하는 것은 물론, 환자와 보호자가 따뜻한 정과 신뢰를 느낄 수 있는 병원을 만들기 위한 다양한 노력을 하고 있다.

Advertisement

분당제생병원은 1998년 개원 이후 경기 동남부 지역 거점 병원으로 성장해왔다. 포괄2차 종합병원으로 선정되었고, 간호간병통합서비스 S등급, 응급의료기관평가 A등급을 획득했다. 또한, 대장암, 유방암, 급성기뇌졸중, 관상동맥중재술, 만성폐질환, 혈액투석, 중환자실, 수술, 마취, 약제, 영상검사 등 다양한 의료적정성 평가에서 1등급을 받아 우리 병원의 우수성을 공식적으로 인정받았다. 또, 병동, 중환자실, 응급의료센터 등에서는 AI기반 시스템을 활용해 환자의 위험도를 예측하고, 의료진의 진단과 치료 결정을 지원함으로써 환자 안전을 강화하고 있고, 경기 남부 지역 최초로 인공지능 기반 디지털 진단 검사 시스템을 도입했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com