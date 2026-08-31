'3초 예열' KT&G, 4년 만에 신제품 '릴 토니노 람보르기니' 9월 출시

KT&G가 궐련형 전자담배의 예열 시간을 3초까지 줄인 신제품을 선보인다. '빠른 사용'을 국내 궐련형 전자담배 시장 내 차별화 경쟁력으로 활용한다는 방침이다.
31일 KT&G에 따르면 9월 15일 궐련형 전자담배 신제품 '릴 토니노 람보르기니(lil Tonino Lamborghini)'를 서울 지역 편의점과 전용 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움', 온라인 채널 '릴 스토어'에서 공식 출시한다. 신제품의 가장 큰 특징은 '플래시웨이브 히팅 기술'이다. 마이크로웨이브를 활용해 스틱 내부를 가열하는 방식으로, 예열 시간을 3초까지 단축했다. 국내 출시 전자담배 가운데 가장 빠른 예열 속도라는 게 KT&G의 설명이다. 다만 예열 시간은 습도 등 사용 환경에 따라 일부 차이가 날 수 있다고 덧붙였다.
KT&G는 예열 속도뿐 아니라 가열 과정의 균일성에도 초점을 맞췄다. 스틱을 처음부터 끝까지 고르게 가열해 사용 과정에서 일정한 경험을 제공한다는 설명이다. 기존 릴 제품에서 강조해 온 청소 편의성과 풍부한 연무량도 유지했다.
디자인에는 릴의 미니멀리즘 콘셉트를 적용했다. 풀메탈 알루미늄 케이스를 사용해 내구성을 높였고, 컬러 디스플레이와 전용 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 탑재했다. 사용자는 화면에서 예열 상태와 배터리 잔량, 남은 모금 수 등을 확인할 수 있다. 제품은 '카본 그레이', '코퍼 브라운', '웨이브 블루', '루비 블랙 SV' 등 4가지 색상으로 출시된다. 루비 블랙 SV는 한정판이다. 서울 지역 약 8300개 편의점에서는 카본 그레이 모델을 판매하며, 릴 스토어와 릴 미니멀리움 3곳에서는 4개 색상 모두 구매할 수 있다.
전용 스틱 '나우(NAU)'도 함께 출시된다. '나우 러스트', '나우 블루', '나우 체인지', '나우 옐로우', '나우 코랄' 등 5종이며 가격은 갑당 4800원이다.
김동필 KT&G NGP사업본부장은 "업계에서 가장 빠른 예열을 구현한 기술혁신을 통해 기존 제품들의 단점인 기다림의 불편을 해소하고 균일한 사용 경험을 제공하는 프리미엄 신제품을 선보이게 됐다"며 "R&D 역량을 고도화해 고객 관점의 편의성 개선에 주력하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com