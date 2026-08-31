"PASS 위변조 막는다" 이통3사, QR 검증 기능 이용 독려 캠페인 진행

이동통신3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)가 모바일 신분증의 위·변조를 막기 위해 QR 기반 검증 활성화에 나선다. 신분증 화면을 캡처하거나 가짜 앱으로 만들어 제시하는 사례를 막기 위해 '보여주는 신분증'에서 '검증하는 신분증'으로 이용 방식을 바꾸는 데 초점을 맞췄다.

31일 이통3사에 따르면 모바일 인증 플랫폼 '패스(PASS)'의 신분증 QR 검증 기능 이용을 독려하는 공익 캠페인 'QR 한 번, 안심 두 배!'를 10월 5일까지 진행한다. 캠페인은 모바일 신분증 화면을 모방한 앱이나 합성 이미지 등을 이용한 위·변조 사례가 늘어난 데 따른 조치로 풀이된다. 캠페인은 신분증을 제시받는 사람이 화면만 확인하는 대신 PASS의 QR 검증 기능을 활용해 실제 신분증인지 확인하도록 유도하는 것이 핵심이다.

QR 검증은 상대방이 제시한 모바일 신분증의 QR을 PASS 앱으로 스캔하거나, 본인이 자신의 PASS 신분증 QR을 제시하는 방식으로 이용할 수 있다. 단순히 신분증 화면을 눈으로 확인하는 것보다 실제 발급된 신분증인지 확인할 수 있어 위·변조 예방에 효과적이다. 이통 3사는 캠페인 기간 모바일 신분증을 위·변조할 경우 도로교통법에 따라 처벌받을 수 있다는 점도 알릴 계획이다.

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이통3사는 "이번 캠페인을 통해 신분증 위·변조에 대한 우려 없이 QR 검증을 통해 신분을 확인하는 문화가 자리 잡기를 기대한다"며 "국민 누구나 안전하게 신분증을 확인할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com