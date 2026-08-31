학생 물통에 소변 넣은 20대 교사, 왜 그랬을까?

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 고등학교 교사가 학생의 물통에 자신의 소변을 몰래 넣었다가 징계면직됐다.

아메바타임스 등 일본 매체들에 따르면 군마현의 한 고교에서 근무하던 20대 남성 교사는 지난 5월 28일 근무시간 중 학교 건물 안에서 학생의 텀블러에 자신의 소변을 넣었다.

학생은 텀블러를 집으로 가져간 뒤 내용물에 이상이 있다는 것을 알아차리고 보호자에게 알렸고, 보호자가 학교에 연락하면서 사건이 알려졌다. 교사는 사건이 발생한 뒤 약 한 달이 지난 6월 24일 학교 관리자에게 자신이 한 행동을 직접 알린 것으로 전해졌다. 이후 경찰은 물통을 사용할 수 없게 만들었다는 점에서 기물손괴 혐의를 적용해 교사를 송치했다.

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군마현교육위원회는 해당 행위를 심리해 8월 19일 교사를 징계면직 처분했다. 교사는 조사 과정에서 "특정 학생을 노린 것은 아니며 갑작스럽게 했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 또한 군마현교육위원회는 학생의 성별 등 개인 정보를 공개하지 않았다.

피해 학생은 사건 이후 정신적 고통과 몸 상태 이상을 호소했으며 학교에 가지 못하는 날도 있었던 것으로 알려졌다.

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니가타세이료대 대학원 우스이 마사후미 교수는 아메바타임스과의 인터뷰에서 해당 행위의 배경으로 상대방을 자신의 의도대로 통제할 수 있다는 느낌을 얻으려는 지배 욕구가 작용했을 가능성을 제시했다. 또한 성적인 쾌락과 관련됐을 가능성도 배제할 수 없다면서, 심리학적으로는 충동적인 일탈 행동으로 볼 수 있다는 취지의 분석을 내놨다.

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군마현교육위원회는 이번 사건에 대해 사과하고 교직원에 대한 지도와 관리·감독을 더욱 철저히 하겠다는 입장을 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com