금호석화, 中 웨이하이시와 협력 확대…신소재·배터리 등 논의

◇박찬구 금호석유화학그룹 회장(사진 앞줄 좌측)이 쿵판핑 웨이하이시장(앞줄 우측)과 회담하고 있는 모습. 사진제공=금호석유화학

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금호석유화학그룹이 중국 산둥성 웨이하이시와 관광 분야를 넘어 신소재·배터리 등 미래 산업으로 협력 범위를 넓힌다.

31일 금호석유화학그룹에 따르면 지난 27일 박찬구 회장을 비롯한 주요 임직원이 중국 웨이하이를 찾아 중쿵판핑 웨이하이시장 및 시 정부 관계자들과 만나 양국 간 협력 현황과 향후 공조 강화 방안을 논의했다.

금호석유화학은 지난 2021년 편입된 금호리조트를 통해 웨이하이에서 아시아나웨이하이컨트리클럽(AWCC)을 운영중이다. 인수 직후부터 최근까지 시설 전반을 리뉴얼해 국내 및 현지 골퍼들 사이에서 명문 골프장으로서의 입지를 강화했다. 이를 통해 웨이하이시 관광 활성화에도 기여해 왔다.

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금호석화와 웨이하이시의 만남은 지난 5년간 이어진 협력 관계를 돌아보고 향후 상호 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 회담에는 박찬구 회장을 비롯해 박준경 금호석유화학 총괄사장, 백종훈 대표이사 사장, 고영도 관리본부장 부사장, 박점규 금호리조트 전무(AWCC 동사장) 등이 참석했다. 웨이하이시에서는 쿵판핑 시장과 장산둥 부시장, 쥐윈 비서장, 왕더즈 상무국장, 리우웨이 환취구장 등이 자리했다.

박 회장은 AWCC 운영 과정에서 웨이하이시가 협력해준 데 감사를 표했다. 박 회장은 "중국 골프산업의 발전과 함께 웨이하이와 한국 간 교류가 더욱 활발해지길 기대한다"며 "금호석유화학이 지속적인 투자를 통해 관광객 유치와 지역경제 활성화에 역량을 집중하고 있는 만큼 시 정부에서도 상호 협력을 위한 지원을 이어가주길 바란다"고 말했다. 쿵판핑 시장은 웨이하이시의 첨단 제조, 신소재, 배터리 등 미래 산업 분야에서 금호석유화학그룹과 협력 범위를 넓히고 싶다는 뜻을 밝혔다. 쿵 시장은 "변함없이 전폭적인 행정적 지원으로 상호 이익과 상생 협력을 실현하겠다"고 전했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com