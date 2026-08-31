"술값 250만원 없다고?" 10대 여성 손님 삭발한 술집 논란

사진출처=틱톡

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 방콕의 한 호스트바가 술값 250만원을 내지 못한 18세 여성의 머리카락을 모두 자른 사건이 알려져 논란이 일고 있다.

여성 측은 당시 강압적인 분위기에서 삭발을 선택할 수밖에 없었다고 주장했고, 업소 측은 여성이 머리를 자르는 데 동의하고 관련 서류에 서명했다고 맞서고 있다.

아마린TV 등 현지 매체들에 따르면 지난 25일 태국 방콕 핑끌라오 지역의 한 호스트바에서 10대 여성의 삭발 사건이 일어났다.

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이는 태국의 사회운동가인 찰리다 팔라마트(활동명 '톤 아오르 펜 능')가 해당 영상을 틱톡에 공개하면서 세상에 알려졌다.

당초 업소 측은 여성이 호스트들에게 음료를 200잔 넘게 주문하면서 약 6만바트(약 250만원)의 비용이 발생했지만 결제하지 못했다.

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업소는 여성이 다른 유흥업소에서도 비용을 내지 않은 전력이 있으며, 입장을 위해 신분증의 생년월일을 위조했다고 주장했다.

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업소 측은 경찰에 신고하는 대신 여성에게 머리카락을 3000바트(약 12만원)에 판매하는 내용의 계약서에 서명하도록 한 뒤, 해당 금액을 미납금에서 공제하는 방식을 제안했다. 이후 여성의 머리를 전체 삭발했다.

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업소는 잘린 머리카락을 매장 직원 가운데 한 명이 기부할 예정이었다고 설명했지만, 구체적으로 어느 기관이나 단체에 기부하는지는 밝히지 않았다.

사건이 알려지자 온라인에서는 업소의 대응이 지나쳤다는 비판과, 애초 술값을 지불하지 않은 여성의 행동에 문제가 있었다는 의견이 엇갈렸다.

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사건을 처음 알린 찰리다는 업소가 영업상 손실을 입은 점은 이해한다면서도 미납금을 둘러싼 문제를 경찰에 신고하지 않고 머리를 미는 방식으로 해결한 것은 적절하지 않았다고 지적했다. 특히 여성이 당시 상황에서 정말 자유롭게 동의할 수 있었는지도 따져봐야 한다고 주장했다.

이후 사건 당사자인 여성과 가족의 반박 주장이 제기됐다.

여성의 어머니는 28일 딸과 함께 관할 경찰서를 찾아 머리를 민 업소 관계자에 대한 피해 신고를 했다. 어머니는 업소와 처음 연락했을 당시 딸이 약 6만바트의 비용을 내지 못했다는 사실을 전달받았고, 처음에는 분할 상환이나 합의 등을 논의했다고 밝혔다.

그러나 이후 업소 측이 머리카락을 팔아 빚을 없애는 방안을 제안했고, 어머니는 단순히 머리를 짧게 자르는 정도로 생각했다고 주장했다. 하지만 딸이 집에 돌아왔을 때 머리가 완전히 삭발된 것을 보고 당황했다고 밝혔다.

해당 여성은 자신이 당시 술에 취한 상태였으며, 업소 관계자들과 언쟁을 벌이는 과정에서 몸과 팔을 붙잡히고 밀치는 등의 일이 있었다고 주장했다.

또 머리를 삭발하는 것과 관련해 처음에는 일부 머리카락을 자르는 정도로 생각했지만 결국 머리 전체를 밀게 됐으며, 당시에는 두려워서 빨리 상황을 끝내고 싶었다고 주장했다. 삭발 장면을 촬영한 영상이 SNS에 공개될 것이라는 사실도 사전에 알지 못했다고 밝혔다.

반면 업소 측은 폭력을 행사했다는 주장을 강력 부인하고 있다.

한편 여성은 이번 사건을 포함해 약 2주 동안 모두 세 곳의 호스트바를 방문했던 것으로 전해졌다. 앞선 업소에서도 상당한 금액을 지불하지 못해 휴대전화를 맡기는 등의 일이 있었던 것으로 알려졌다. 여성은 호스트바를 알게 된 계기가 틱톡 라이브 방송이었다고 설명했다.

또 자신이 18세라는 사실을 인정하면서도 호스트바에 입장하기 위해 신분증의 출생연도를 위조했다고 밝혔다.

현재 여성 측과 업소 측은 폭행 여부와 삭발 과정에서의 동의 여부 등에 대해 서로 다른 주장을 내놓고 있어 향후 경찰 조사를 통해 사실관계가 확인될 것으로 보인다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com