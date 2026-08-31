양산선 등 광역교통망 확충 '속도'…양산 부동산 시장 '온기'

올해 연말 개통을 목표로 막바지 준비 중인 양산선을 비롯한 광역교통망 확충이 속도를 내면서, 경남 양산 부동산 시장에 다시 온기가 돌고 있다.

양산선은 부산도시철도 1호선 노포역에서 북정역까지 연결하는 총연장 11.43㎞ 노선(7개 정거장)으로, 노포역(1호선)과 양산중앙역(2호선)에서 환승이 가능하다.

중장기 광역철도망 구축도 추진 중이다. KTX울산역~양산 웅상~부산 노포역을 잇는 '울산~양산~부산 광역철도(총연장 47.6㎞, 2031년 개통 목표)'는 지난해 7월 예비타당성조사를 통과해 기본계획 수립 단계에 있다. 또한 울산에서 양산·김해를 거쳐 창원권을 연결하는 '동남권 순환 광역철도' 역시 현재 예비타당성조사가 진행중이다.

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◇힐스테이트 양산더스카이 투시도. 사진제공=현대건설

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이처럼 광역 교통 호재가 구체화되고 생활 인프라가 갖춰진 물금읍 일대 신축 공급이 제한적인 가운데, 현대건설이 선보이는 '힐스테이트 양산더스카이'에 대한 문의가 이어지는 것으로 나타났다.

'힐스테이트 양산더스카이'는 2개 단지, 총 598가구 규모로 조성된다. 1단지(지하 4층~지상 20층, 4개 동) 299가구, 2단지(지하 3층~지상 20층, 4개 동) 299가구로 구성되며, 전용면적은 68·84·159㎡다. 전체 가구의 약 88%가 실수요자 선호도가 높은 전용 84㎡로 채워진다.

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황산로, 부산대학로등을 통해 양산 내 이동이 편리하고, 부산 2호선 증산역, KTX 물금역, 물금·남양산IC 이용이 용이하다. 서남초가 가깝고 물금초·중·고, 범어고 및 가촌리 학원가가 인접해 있다. 약 18만 권의 장서를 보유한 양산시립중앙도서관과 수영장·헬스장 등을 갖춘 양산중앙국민체육센터가 단지 바로 옆에 위치한다. 이마트, 하나로마트, 영화관, 양산부산대학교병원 등 생활 인프라와 오봉산, 양산디자인공원 등 자연환경도 누릴 수 있다.

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펜트하우스(2가구)를 제외한 전 가구가 판상형 4Bay 구조로 설계됐으며, 2.4m의 천장고(우물천장 포함 시 2.5m)와 거실 유리난간을 적용해 개방감을 높였다. 커뮤니티 시설로는 실내골프연습장, 피트니스, 힐스 라운지, 친환경 실내 놀이공간 'H아이숲' 등이 들어서며, 단지별 셔틀버스 1대 무상 제공 및 층간소음 저감 특허 기술인 'H 사일런트 홈 시스템'이 적용된다. 계약금 5%(1차 계약금 500만원 정액제) 및 중도금 무이자 혜택을 제공해 초기 자금 부담을 낮췄고, 비규제지역으로 전매 제한이 적용되지 않는다.

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분양 관계자는 "물금읍 기존 아파트 가격 상승세와 광역 교통 호재가 맞물리며 시장에 온기가 돌고 있다"며 "생활 인프라와 금융 혜택을 갖춘 신규 단지인 만큼 문의가 지속 이어지고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com