[인사] 연세대학교 의료원

◇의료원

▲의과학연구처 연구지원부처장 정경수 ▲의과학연구처 기술사업화센터소장 이용호

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◇의과대학

▲내과학교실 주임교수 정보영 ▲외과학교실 주임교수 정준 ▲신경외과학교실 주임교수 김용배 ▲정형외과학교실 주임교수 한승환 ▲재활의학교실 주임교수 조성래 ▲영상의학교실 주임교수 김동준 ▲핵의학교실 주임교수 조응혁 ▲방사선종양학교실 주임교수 금웅섭 ▲진단검사의학교실 주임교수 송재우 ▲피부과학교실 주임교수 박창욱 ▲연세동곡의학교육원 교육평가센터장 이혜원 ▲혈관대사연구소장 박형천 ▲의학사연구소장 여인석 ▲신장질환연구소장 한승혁 ▲기도점액연구소장 조형주 ▲중입자암치료연구소장 금웅섭 ▲대사-치매연구소장 예병석

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◇치과대학

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▲보존과학교실 주임교수 신유석 ▲보철과학교실 주임교수 이재훈 ▲구강악안면외과학교실 주임교수 남웅 ▲교정과학교실 주임교수 정주령 ▲소아치과학교실 주임교수 송제선 ▲구강내과학교실 주임교수 김성택 ▲치주과학교실 주임교수 차재국 ▲영상치의학교실 주임교수 전국진 ▲구강생물학교실 주임교수 문석준 ▲치과생체재료공학교실 주임교수 권재성 ▲예방치과학교실 주임교수 김백일 ▲두개안면기형연구소장 유형석 ▲미각-구강기능 융합연구센터 소장 문석준

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◇보건대학원

▲글로벌보건학과 주임교수 한휘종 ▲건강증진경영학과 주임교수 김태현 ▲글로벌보건학과 글로벌보건안보 전공지도교수 한휘종 ▲글로벌보건학과 감염병대응 전공지도교수 강선주 ▲글로벌보건학과 보건정책및재정 전공지도교수 한휘종 ▲국제보건학과 주임교수 한휘종 ▲건강증진교육전공지도교수 권준욱

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◇세브란스병원

▲내과부장 정보영 ▲외과부장 남기현 ▲유방외과장 박세호 ▲일반외과장 남기현 ▲신경외과장 김용배 ▲영상의학과장 김동준 ▲핵의학과장 조응혁 ▲진단검사의학과장 송재우 ▲중환자실장 김정민 ▲응급진료센터 차장(소아구역) 윤서희 ▲가정전문간호사실장 이지원 ▲방사선안전관리실장 조응혁 ▲뇌신경센터 소장 김용배 ▲수면건강센터 소장 주민경 ▲관절스포츠재활센터 소장 최윤락 ▲혈관·동정맥루센터 소장 허규하 ▲뇌하수체종양전문클리닉 팀장 김의현 ▲인체유래물은행장 심효섭 ▲수혈관리실장 김신영 ▲혈액원장 김신영 ▲혈액관리의사 김신영 ▲방사선 안전관리의사 조응혁 ▲방사선 안전관리의사 황상현 ▲국제진료소장 박찬신 ▲VIP건강증진센터 2부소장 권유진 ▲신속대응팀장 김정민

◇강남세브란스병원

▲내과부장 조재화 ▲소화기내과장 이현웅 ▲호흡기내과장 장윤수 ▲종양내과장 정희철 ▲혈액내과장 김유리 ▲감염내과장 한상훈 ▲류마티스내과장 박민찬 ▲통합내과장 변민광 ▲외과부장 이용상 ▲위장관외과장 권인규 ▲대장항문외과장 강정현 ▲간담췌외과장 임진홍 ▲유방외과장 안성귀 ▲갑상선내분비외과장 김석모 ▲이식중환자외상외과장 주만기 ▲소아외과장 안수민 ▲일반외과장 이용상 ▲신경과장 이경열 ▲정신건강의학과장 석정호 ▲소아청소년과장 채현욱 ▲피부과장 노미령 ▲흉부외과장 이성수 ▲신경외과장 박정윤 ▲정형외과장 박훈 ▲성형외과장 윤인식 ▲산부인과장 조한별 ▲안과장 김민 ▲이비인후과장 임재열 ▲비뇨의학과장 조강수 ▲가정의학과장 이용제 ▲재활의학과장 박중현 ▲영상의학과장 김성준 ▲핵의학과장 전태주 ▲방사선종양학과장 김준원 ▲마취통증의학과장 김현창 ▲진단검사의학과장 김도균 ▲병리과장 차윤진 ▲응급의학과장 유제성 ▲심장혈관외과장 이기종 ▲중환자실장 조재화 ▲임상연구보호센터 소장 석정호 ▲인체유래물은행장 신수진 ▲정밀의료센터 소장 이영목 ▲치과병원 구강악안면외과장 김재영 ▲척추병원 척추신경외과장 김경현 ▲척추병원 척추정형외과장 이병호 ▲척추병원 척추재활의학과장 박중현 ▲암병원 갑상선암센터 소장 이용상 ▲암병원 유방암센터 소장 안성귀 ▲암병원 위식도암센터 소장 김지현 ▲암병원 대장암센터 소장 강정현 ▲암병원 간암센터 소장 이정일 ▲암병원 췌담도암센터소장 조재희 ▲암병원 전립선암센터 소장 조강수 ▲암병원 자궁난소암센터 소장 조한별 ▲암병원 뇌종양센터 소장 박현호 ▲심뇌혈관병원 심장혈관센터 소장 민필기 ▲심뇌혈관병원 뇌혈관센터 소장 서상현 ▲심뇌혈관병원 재활예방센터 소장 박진영 ▲내분비.당뇨병센터 소장 박종숙 ▲응급진료센터 소장 유제성 ▲응급진료센터 차장 강정현 ▲응급진료센터 차장 변민광 ▲호흡재활센터 소장 최원아 ▲대동맥혈관센터 소장 김태훈 ▲방사선 안전관리의사 전태주 ▲보건관리의사 이용제 ▲의료기기사용적합성연구센터소장 장원석 ▲심장내과장 민필기

◇용인세브란스병원

▲수술실장 김형식 ▲중환자실장 최지수 ▲응급진료센터 소장 고재욱 ▲퇴행성뇌질환센터 소장 김우정 ▲심장혈관센터 소장 조덕규 ▲인체유래물은행장 신은아

◇치과대학병원

▲보존과장 신유석 ▲보철과장 김지환 ▲구강악안면외과장 남웅 ▲교정과장 차정열 ▲소아치과장 송제선 ▲치주과장 차재국 ▲영상치의학과장 한상선 ▲구강내과장 권정승 ▲구강병리과장 안동기 ▲통합치의학과장 도레미 ▲인체구강유래자원은행장 이고은 ▲글로벌치과혁신의료기술실증지원센터 소장 정의원 ▲권역장애인구강진료센터장 이제호

◇연세암병원

▲위암센터장 김형일 ▲간암센터장 박준용 ▲대장암센터장 허혁 ▲췌장담도암센터장 방승민 ▲식도암센터장 정다현 ▲폐암센터장 김혜련 ▲갑상선암센터장 정종주 ▲혈액암센터장 장지은 ▲부인암센터장 김용배 ▲비뇨기암센터장 함원식 ▲두경부암센터장 홍현준 ▲소아청소년암센터장 한정우 ▲방사선종양학과장 금웅섭 ▲소아혈액종양과장 한정우 ▲진단검사의학과장 송재우 ▲마취통증의학과장 유영철 ▲중입자치료센터장 금웅섭 ▲개인맞춤치료센터장 심효섭

◇재활병원

▲재활의학과장 임상희

◇심장혈관병원

▲심장혈관외과장 이승현 ▲마취통증의학과장 송종욱

◇어린이병원

▲소아마취통증의학과장 김민수 ▲소아비뇨의학과장 이용승