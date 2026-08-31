"가지 않은 곳은 모두 미래다"…교보생명 광화문글판 가을편, 이문재 시인 '샹그리라'서 발췌

◇광화문글판 가을편. 사진제공=교보생명

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가지 않은 곳은 모두 미래다

그날 만나지 못했던 그 사람도

읽지 않은 그 책의 몇 페이지도

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가을을 맞아 교보생명 광화문글판이 이문재 시인의 시 '샹그리라'를 선택했다. 이번 가을편은 11월 말까지 석 달간 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워, 제주 사옥 등에 걸린다.

1982년 동인지 '시운동'을 통해 작품 활동을 시작한 이문재 시인은 시집 '내 젖은 구두 벗어 해에게 보여줄 때', '산책시편', '마음의 오지' 등을 출간했다. '타워 크레인 외 4편'으로 1995년 제6회 김달진문학상을 받은 데 이어, 2002년 '지구의 가을'로 제17회 소월시문학상을, 2007년 작품집 '물의 결가부좌'로 제7회 노작문학상을 수상한 바 있다.

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이번 문안은 아직 이루지 못한 일이 있더라도 포기하지 않고 다시 도전하며 미래를 향해 나아가자는 메시지를 전한다. 무궁한 가능성을 품고 있는 미래에 대한 희망을 담았다.

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광화문글판 가을편은 매년 대학생 디자인 공모전 대상 수상작으로 만들어진다. 올해도 지난 7월 한 달간 진행된 '2026 광화문글판 대학생 디자인 공모전'에는 총 816개의 작품이 출품됐는데, 대상, 우수상, 장려상 등 7개 작품이 수상작으로 뽑혔다. 대학교수와 디자이너 등 전문가의 공정한 심사를 거쳐 대상에 정호윤(세종대학교 디자인이노베이션전공·19)씨가 선정됐고, 작품을 이번 광화문글판 가을편 디자인에 사용했다.

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한편 광화문글판은 1991년부터 36년간 시민들에게 희망과 사랑의 메시지를 전해오고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com