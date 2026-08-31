日 미혼 청년 35% "결혼할 생각 없다"…한국은 67%가 "결혼 의향"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 미혼 청년 3명 중 1명 이상이 앞으로 결혼할 생각이 없다는 조사 결과가 나왔다. 결혼을 망설이는 가장 큰 이유로는 안정적인 결혼생활을 유지할 수 있을 만큼의 소득에 대한 불안이 꼽혔다. 반면 한국에서는 최근 조사에서 미혼남녀의 67.4%가 결혼 의향이 있다고 답해 일본과 차이를 보였다.

TBS 등 일본 매체들에 따르면 일본 어린이·가정청은 지난 5월부터 8월까지 15~39세 약 10만명을 대상으로 인터넷 설문조사를 실시, 6만 7905명의 유효 응답을 중간 집계해 발표했다.

조사 대상 가운데 미혼자 약 4만 3529명에게 향후 결혼 의향을 물은 결과 '결혼할 생각이 없다'는 응답은 35.1%였다. 반면 '언젠가는 결혼하고 싶다'는 응답이 37.5%로 가장 많았고, '2~3년 이내 결혼하고 싶다'는 10.3%, '가능하면 빨리 결혼하고 싶다'는 9.5%로 나타났다.

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결혼을 원하지 않는다는 응답이 적지 않은 가운데 결혼을 생각하는 청년들도 상당수였지만, 결혼에 대한 부담도 뚜렷했다.

미혼 청년들이 꼽은 결혼의 가장 큰 장벽은 '안정적인 결혼생활을 할 수 있는 소득에 대한 불안'으로 40.0%에 달했다. 이어 '자유로운 시간이 없어지거나 취미생활 시간이 줄어드는 것'이 34.4%, '결혼하고 싶다고 생각할 만한 사람을 만나지 못했다'가 32.6%로 뒤를 이었다. 주거와 주거비 부족 등 경제적·생활환경과 관련된 문제도 결혼을 어렵게 만드는 요인으로 지목됐다.

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결혼보다 개인의 삶을 중시하는 경향도 나타났다. 미혼자의 50.8%는 결혼보다 '여가나 취미를 즐기는 것'을 우선시한다고 답했다. 결혼을 하면 자유시간이 줄어들 것이라는 우려가 실제 결혼을 망설이는 주요 이유 가운데 하나로 나타난 것과 맞물린 결과다.

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젊은 세대가 평소 느끼는 고민에서도 외모와 인간관계, 미래에 대한 불안이 두드러졌다. '자신의 외모나 체형이 마음에 들지 않는다'는 응답이 56.7%로 가장 높았고, '다른 사람과 연애 관계를 맺기 어렵다' 56.3%, '사람을 신뢰하기 어렵다' 55.5%, '내가 무엇을 하고 싶은지 모르겠다' 54.2%, '앞으로의 직업이나 경력에 대한 전망이 없다' 51.7% 등이 뒤를 이었다.

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그렇다면 한국의 미혼남녀는 결혼을 어떻게 생각하고 있을까.

한국에서는 최근 일본 조사와는 다소 다른 결과가 확인되고 있다.

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저출산고령사회위원회는 지난 5월 제5차 결혼·출산·양육 및 정부 저출생 대책 인식조사 결과를 발표했다.

2026년 3월 25~31일 성인 2800명을 대상으로 실시된 조사에서 미혼남녀의 67.4%가 결혼 의향이 있다고 답했다. 직전 조사보다 2.9%포인트 상승한 수치다. 20대 여성의 결혼 의향은 65.2%, 30대 여성은 55.4%로 조사됐다.

미혼남녀의 결혼에 대한 긍정적인 인식도 65.7%로 집계됐다. 자녀가 필요하다고 생각한다는 응답은 미혼남녀에서 62.6%였으며, 미혼남녀의 출산 의향도 40.7%로 조사됐다. 특히 미혼남녀의 출산 의향이 40%를 넘어선 것은 해당 조사가 시작된 이후 처음이었다.

다만 한국과 일본의 수치를 단순히 비교하는 데는 주의가 필요하다. 일본 조사는 15~39세를 대상으로 한 대규모 웹조사인 반면, 한국의 조사는 성인 2800명을 대상으로 한 별도의 조사다. 조사 대상과 질문 방식, 조사 시점이 서로 다르기 때문에 양국 청년의 결혼관을 정확한 우열로 비교하기보다는 각각의 최근 경향을 보여주는 지표로 보는 것이 적절해 보인다.

한국의 경우 결혼 의향이 상승하는 흐름이 나타나고 있지만, 일본 조사에서 드러난 것처럼 경제적 안정과 주거, 개인의 자유, 적절한 상대를 만나는 문제 등은 한국에서도 결혼을 결정하는 데 중요한 변수로 작용하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com