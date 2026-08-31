롯데, 시민과 함께하는 문화행사부터 미래세대 지원까지 사회공헌 확대

제공-롯데

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롯데가 시민들이 일상 속에서 문화와 여가를 즐길 수 있는 기회를 확대하는 한편, 어린이와 청년 등 미래세대를 위한 사회공헌 활동도 지속적으로 강화하고 있다.

지난 23일 롯데월드타워 월드파크에서 '2026 롯데 서머 클래식 콘서트'를 개최했다.

무료 야외 공연으로 진행된 이번 행사에는 시민 약 4,500명이 참여해 도심 속에서 클래식 음악을 즐겼다.

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'롯데가 초대하는 한여름 밤의 도심 속 클래식'을 주제로 열린 이번 공연은 클래식에 익숙하지 않은 시민들도 부담 없이 즐길 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성했다.

바이올리니스트 대니 구와 디토체임버 오케스트라 등이 무대에 올라 정통 클래식은 물론 영화와 애니메이션 OST 등 친숙한 음악을 선보였다.

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이번 행사는 롯데월드타워를 찾는 시민들에게 다양한 문화 경험을 제공하자는 신동빈 롯데 회장의 제안에서 출발했다.

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신 회장은 평소 고객들의 관심과 사랑 속에서 성장한 롯데월드타워가 롯데의 자산과 역량을 사회와 나누는 공간으로 발전해야 한다는 방향을 강조해왔다.

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계절마다 롯데월드타워 일대를 활용해 시민이 함께 즐길 수 있는 문화, 여가 콘텐츠로 봄에는 벚꽃 행사 '스프링 인 잠실'을, 겨울에는 빛을 활용한 축제 '루미나리에'를 선보이고 있다.

이와 함께 '스카이런'과 '아쿠아슬론' 등 이색 스포츠 행사도 개최하며 롯데월드타워를 시민이 다양한 경험을 누릴 수 있는 공간으로 활용하고 있다.

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롯데는 서머 클래식 콘서트를 여름을 대표하는 문화행사로 발전시키고 시민들이 일상 속에서 문화를 즐길 수 있는 기회를 지속해서 확대할 계획이다.

제공=롯데

어린이와 청년이 보다 나은 환경에서 성장하고 새로운 가능성에 도전할 수 있도록 미래세대 지원 활동도 이어가고 있다.

대표 사회공헌 브랜드인 'mom편한'은 어린이와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다.

'mom편한 꿈다락'은 노후한 지역아동센터의 학습 문화 공간을 개선하는 사업이다.

2017년 전북 군산에 1호점을 조성한 이후 전국으로 사업을 확대하며 어린이들이 보다 쾌적한 환경에서 공부하고 다양한 활동을 경험할 수 있도록 지원하고 있다.

어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간도 확대하고 있다.

'mom편한 놀이터'는 놀이 환경이 부족한 지역을 중심으로 안전한 놀이공간을 조성하는 사업으로 지역의 특성을 반영한 놀이공간을 마련해 어린이들이 가까운 곳에서 건강하게 뛰어놀고 또래와 교류할 수 있도록 돕고 있다.

군 장병을 위한 '청춘책방'도 지속적으로 운영하고 있다.

2016년부터 병영 내 노후 공간을 독서와 휴식이 가능한 공간으로 개선해왔으며, 올해 10주년을 맞은 청춘책방은 독서 공간 조성에서 나아가 북콘서트와 작가 강연 등 다양한 문화 프로그램을 운영하며 장병들의 자기계발과 문화생활을 지원하고 있다.

대학생 사회공헌 프로그램 '밸유 for ESG'는 청년들이 직접 사회문제를 찾고 해결책을 실행할 수 있도록 지원해 참여 대학생들은 환경과 지역사회, 사회적 가치 창출 등을 주제로 프로젝트를 기획하고 실제 활동까지 수행한다.

롯데는 청년들의 아이디어가 사회적 가치로 이어질 수 있도록 실행 과정과 프로젝트 운영을 지원하고 있다.

롯데는 앞으로도 고객과 지역사회가 일상에서 체감할 수 있는 사회공헌 프로그램을 발굴하고, 문화와 미래세대, 동반성장 등 다양한 영역에서 지속 가능한 사회적 가치를 만들어갈 계획이다.