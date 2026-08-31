"엘리베이터 에어컨 바람 혼자 쐬려고…" 의자로 문 막은 여성에 비난 폭발

사진출처=더우인

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성이 엘리베이터 내부 에어컨 바람을 쐬기 위해 문을 의자로 고정해 놓고 앉아있는 일이 벌어졌다.

이 때문에 엘리베이터가 여성의 집이 있는 층에 장시간 멈춰 다른 주민들이 이용하지 못했고, 결국 경찰까지 출동해 수 시간 동안 여성을 설득한 끝에 상황이 마무리됐다.

시나뉴스 등 중국 매체들에 따르면 안후이성의 한 아파트에 사는 여성은 엘리베이터 안에서 나오는 냉방을 독점하기 위해 집에서 의자를 가져온 뒤 엘리베이터에 놓고 의자 다리를 문과 바닥 사이에 끼워 문이 닫히지 않도록 했다.

Advertisement

이로 인해 엘리베이터는 여성의 집이 있는 층에 계속 머물렀고, 다른 주민들은 사실상 엘리베이터를 이용할 수 없게 됐다. 온라인에 공개된 영상에는 여성이 엘리베이터 안에 의자를 놓고 앉아 휴대전화를 보는 모습도 담겼다.

주민들의 항의가 이어지자 아파트 관리사무소 측이 여성을 찾아가 의자를 치워달라고 요청했다. 그러나 여성이 쉽게 응하지 않으면서 관리사무소는 결국 경찰에 신고했다.

Advertisement

현장에 출동한 경찰 역시 곧바로 상황을 끝내지는 못했다. 경찰은 여성과 몇 시간 동안 대화를 나누며 엘리베이터를 정상적으로 사용할 수 있도록 설득했고, 여성은 결국 의자를 치우기로 했다. 이후 엘리베이터는 정상적으로 운행 재개됐다.

Advertisement

소식이 온라인에 공개되자 비판이 쏟아졌다. 네티즌들은 "공동주택의 공용시설을 사실상 독점한 것은 지나친 행동", "공용시설을 자신의 것으로 착각한 것 아니냐", "여성은 아파트 내 다른 시설도 이렇게 사용할 것" 등의 반응을 보이고 있다.

Advertisement

중국 매체들은 관련 법률을 인용해 공동주택의 엘리베이터를 포함한 공용시설을 임의로 점유하거나 다른 주민의 정상적인 이용을 방해할 경우 방해 행위의 중단이나 손해배상 등의 민사상 책임이 발생할 수 있다고 설명했다. 상황에 따라 공공질서를 심각하게 방해한 것으로 판단될 경우 법적 처분을 받을 가능성도 있다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com