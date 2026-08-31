"살아있는 개를 세탁기에 넣고 작동" SNS 영상에 발칵

사진출처=사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 살아있는 개가 작동 중인 세탁기 안에서 회전하는 모습이 담긴 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 29일 밤 홍콩 SNS에 한 강아지가 드럼세탁기 안에 들어가 있는 모습과 함께 세탁기가 작동하면서 드럼이 회전하는 영상이 게시됐다.

세탁기 안으로 물이 들어오면서 강아지는 계속 회전하고 물에 젖는 모습도 포착됐다. 이어진 영상에는 'OMG(Oh My God)'라는 문구가 적혀 있었던 것으로 전해졌다.

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영상을 본 네티즌들은 개의 안전을 우려하며 동물학대 의혹을 제기했다. 일부는 관련 영상을 내려받아 보관하고 경찰에 신고했다며 신속한 수사를 촉구하기도 했다.

신고를 접수한 홍콩 경찰은 조사를 개시했다.

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하지만 영상이 올라온 인스타그램 계정과 해당 게시물은 이후 사라졌다. 계정 이용자가 직접 삭제했는지, 인스타그램 스토리의 게시 기간이 끝나 자동으로 사라진 것인지는 확인되지 않았다. 다만 이미 다른 이용자들이 영상을 저장해 재유포하면서 온라인에서 계속 확산되고 있다.

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이후 경찰의 동물범죄 전담팀은 해당 인스타그램 계정 이용자와 접촉했으며, 이 남성은 자신이 영상 속 개를 직접 촬영하거나 학대한 것이 아니라 다른 SNS에서 영상을 가져와 인스타그램 스토리에 올렸다고 주장한 것으로 알려졌다. 그는 중국 본토에서 홍콩으로 온 교류 학생으로 전해졌다.

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경찰은 해당 사건에 대한 수사를 이어갈 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com