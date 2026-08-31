대한심장학회·심장학연구재단 '심장의 날 걷기대회' 개최…다양한 선물 제공

[스포츠조선 장종호 기자] 대한심장학회와 심장학연구재단(이사장 강석민)은 9월 19일 서울 송파구 올림픽공원 피크닉장에서 '심장의 날 걷기대회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 '심장의 날 걷기대회'는 2026 심뇌혈관질환 예방관리 주간(9.1~9.7) 및 세계 심장의 날(9.29)을 기념해 심혈관질환 건강에 대한 국민적 관심을 높이고, 일상에서 실천할 수 있는 걷기의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

'심장의 날 걷기대회'는 별도의 사전등록 없이 행사 당일 현장에서 무료로 등록해 참여할 수 있다. 참가자 중 선착순 1000명에게는 기념품이 제공된다.

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행사는 오전 9시 30분부터 오후 1시까지 진행되며, 메인 행사인 걷기대회는 오전 10시 30분부터 시작된다. 참가자들은 올림픽공원 내 왕복 3km 이내의 일반코스를 걸으며, 장거리 보행이 어려운 참가자 등을 위한 왕복 1.5km 이내의 배려코스도 별도로 운영된다.

이날 행사에서는 참가자들이 자신의 심혈관 건강 상태를 확인하고 올바른 건강관리 정보를 얻을 수 있도록 다양한 건강 부스가 운영된다. 대한심장학회 건강 부스에서는 인바디·혈당·심전도·동맥경화 검사를 실시하고 전문의 건강상담을 제공한다. 그리고 심폐소생술을 직접 배우고 수료증을 받을 수 있는 심폐소생술 교육 부스도 마련된다.

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또한 심장 관련 여러 학회들이 운영하는 체험 부스에서는 혈압 및 체력 측정, 심혈관 건강 관련 퀴즈 등의 프로그램을 통해 참가자들이 심혈관질환 예방과 건강관리에 관한 정보를 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 할 예정이다. 올해 행사는 대한고혈압학회, 대한부정맥학회, 대한소아심장학회, 대한심뇌혈관질환예방학회, 대한심부전학회, 대한심혈관중재학회, 대한폐고혈압학회, 대한혈관학회, 심장대사증후군학회, 한국심초음파학회, 한국 지질·동맥경화학회 등 총 11개 유관 학회가 함께 참여한다.

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강석민 이사장은 "올해로 4회째를 맞은 심장의 날 걷기대회는 지난 해에도 시민 1000여 명이 참여하는 등 많은 관심 속에 이어져 왔다"며, "매년 더 많은 시민들이 심혈관 건강에 관심을 갖고 함께할 수 있는 계기를 만들어왔다는 점에서 의미가 크다. 올해도 걷기뿐만 아니라 다양한 프로그램을 마련한 만큼, 많은 분들이 가족, 친구들과 함께 참여해 자신의 심혈관 건강을 돌아보고 건강한 생활습관을 실천하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

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이어 "심혈관질환 예방을 위해서는 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 주요 위험요인을 꾸준히 관리하고 건강한 생활습관을 실천하는 것이 중요하다"며, "특히 최근과 같은 폭염 등 고온 환경에서는 심혈관계 부담이 커질 수 있는 만큼, 평소 자신의 건강 상태를 살피고 각별히 주의를 기울일 필요가 있다. 대한심장학회와 심장학연구재단은 앞으로도 국민들이 심혈관질환에 대한 올바른 정보를 바탕으로 예방과 건강관리를 실천할 수 있도록 다양한 대국민 인식 제고 활동을 이어가겠다"고 덧붙였다.

한편, 걷기대회와 함께 줌바 댄스 공연 및 댄스 배우기 등 참가자들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 프로그램도 진행된다. LG 오브제 청소기, 다이슨 에어랩, 반지형 혈압계(카트비피) 등 다양한 경품 추첨도 마련돼 참가자들의 즐거움을 더할 예정이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com