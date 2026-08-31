롯데백화점·롯데건설 등 15개 롯데 계열사, 9월 예측 가능한 수시 채용 진행…AI 등 50여 개 직무 채용 계획

◇롯데 9월 예측가능한 수시채용 공식 포스터. 사진제공=롯데

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롯데가 9월 1일부터 '예측 가능한 수시채용'을 진행한다.

계열사별 채용 시기를 3·6·9·12월로 정해 지원자들이 채용 일정을 미리 예측하고 준비할 수 있도록 하는 채용 전형으로, 이번에는 롯데백화점, 롯데웰푸드, 롯데건설, 롯데이노베이트 등 15개 계열사가 참여해 영업, 마케팅, R&D, AI 등 50여 개 직무에서 세 자릿수 규모의 신규 채용을 진행한다. 특히 인공지능 전환(AX·AI Transformation)을 이끌 핵심인재 확보에 힘을 쏟는다. 롯데이노베이트와 롯데건설은 자연어 및 시각·음성 처리, 연구개발 등 다양한 분야의 AI 전문 인력을 적극 채용할 계획이다.

이를 위해 롯데는 9월 1~8일 서울대, 성균관대, 연세대, 서강대, 울산과학기술원(UNIST), 고려대 등 전국 12개 대학에서 채용박람회를 개최한다. 롯데웰푸드, 롯데마트·슈퍼, 롯데물산, 롯데호텔, 롯데바이오로직스, 롯데건설 등 20개 계열사가 참가해 회사 소개 및 직무 채용 상담을 진행한다.

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롯데에너지머티리얼즈와 롯데정밀화학은 울산과학기술원(UNIST)과 광주과학기술원(GIST)에서 채용박람회를 열고 지역의 우수 이공계 인재를 찾는다. 롯데백화점은 충청, 호남, 영남 등 지역 거점에 위치한 대학교를 찾아 채용설명회를 개최하는 등 지역의 우수 인재들에게 채용 정보와 기회를 제공하고, 지역 청년 채용을 적극 지원할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com