뼈 재생 돕는 '차세대 골재생 소재' 개발…다양한 정형외과 치료에 활용 기대

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[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 분당차병원(원장 윤상욱) 정형외과 이순철 교수 연구팀(김정인 연구교수, 차 의과학대학교 박사과정생 시페시흘레 카산드라 논졸라)이 손상된 뼈의 재생을 촉진하는 새로운 생체소재(스캐폴드)를 개발하고, 젖산이 뼈 형성을 유도하는 새로운 작용 원리를 규명했다.

뼈는 골절이나 큰 결손이 생기면 자연적으로 회복되기도 하지만, 손상 범위가 크면 스스로 재생되기 어렵다. 이를 보완하기 위해 뼈가 자랄 수 있는 환경을 제공하는 생체소재(스캐폴드)를 개발하고 있지만, 기존 소재는 뼈를 지지하는 역할에 그치는 한계가 있었다. 이에 손상 부위로 줄기세포를 유도하고 뼈 재생을 촉진할 수 있는 차세대 생체소재 개발이 중요한 과제로 주목받고 있다.

이순철 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 줄기세포를 손상 부위로 유도하고, 뼈 형성을 촉진하는 기능을 하나의 생체소재에 담은 차세대 골재생 스캐폴드를 개발했다.

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연구팀은 뼈 재생에 필요한 칼슘을 공급하는 동시에 줄기세포의 골분화를 촉진할 수 있는 소재로 칼슘과 젖산을 함께 방출하는 '젖산칼슘(Calcium lactate)'에 주목했다. 젖산칼슘은 분해과정에서 칼슘과 젖산을 함께 방출하는데, 칼슘은 새로운 뼈를 만드는 데 필요한 무기질을 공급하고, 젖산은 줄기세포가 뼈세포로 성장하도록 돕는 역할을 한다. 연구팀은 식물 유래 성분인 셀룰로오스와 생체적합성 고분자를 기반으로 한 스캐폴드에 젖산칼슘을 적용해 새로운 골재생 소재를 개발했다.

또한 줄기세포를 손상 부위로 유도하는 단백질인 'SDF-1'을 스캐폴드 표면에 결합해 손상 초기 줄기세포가 모일 수 있는 환경을 조성했다. 스캐폴드 내부에서 칼슘과 젖산이 서서히 방출되면서 줄기세포의 골분화를 유도하고 새로운 뼈 형성을 촉진하도록 설계한 것이 이번 기술의 특징이다.

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특히 이번 연구에서는 젖산이 단순한 대사 부산물이 아니라 뼈 재생을 유도하는 중요한 신호물질이라는 사실을 확인한 것에 큰 의미가 있다. 연구팀은 젖산이 세포 표면의 OR5AN1 수용체를 활성화해 줄기세포가 뼈세포로 분화하는 과정을 촉진한다는 새로운 기전을 규명했다. 이는 골재생 연구에서 젖산의 새로운 역할을 제시한 의미 있는 성과다.

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동물모델 실험에서도 새로 개발한 스캐폴드를 적용한 그룹은 기존 소재보다 새로운 뼈가 더 많이 생성됐고, 골조직의 성숙도 역시 우수한 것으로 확인됐다.

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이순철 교수는 "이번 연구는 뼈를 단순히 지지하는 소재를 개발한 것이 아니라, 손상된 부위에 줄기세포를 모으고 스스로 뼈를 만들도록 유도하는 생체소재를 구현했다는 데 의미가 있다"며, "특히 젖산이 뼈 재생을 촉진하는 새로운 신호물질이라는 점을 밝혀 향후 골절, 골결손, 인공관절 수술 후 골재생 등 다양한 정형외과 치료에 활용될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 연구는 생체재료 분야 세계적 권위의 국제학술지 'Carbohydrate Polymers'(IF: 13.2)에 게재되는 것과 함께 BRIC(생물학연구정보센터)의 '한국을 빛낸 사람들(한빛사)'에 등재돼 기술적 우수성과 학술적 가치를 인정받았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com