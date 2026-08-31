필리핀 관광부"KX그룹 클락 골프 리조트 개발, 골프 관광 경쟁력 강화 기대"

◇KX골프 골프 리조트 조감도

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필리핀 관광부가 한국 KX그룹이 필리핀 클락 지역에서 추진하는 대규모 골프 리조트 개발을 계기로 프리미엄 골프 관광 경쟁력 강화에 나선다.

31일 필리핀 관광부에 따르면 KX그룹은 필리핀 루손섬 팜팡가주 클락 지역에 골프 리조트 조성에 나설 예정이다. 클락 국제공항과 가까운 입지를 기반으로 27홀 규모의 챔피언십 골프코스를 중심으로 클럽하우스와 골프 특화 숙박시설, 호텔, 부대시설, 골프 빌리지 등을 갖춘 복합 리조트로 개발한다는 계획이다.

골프코스는 국제 수준의 대회 개최를 염두에 두고 설계한다. 향후 PGA와 LPGA를 비롯한 국제 골프 이벤트를 유치해 필리핀 골프 관광의 경쟁력을 높인다는 목표다. 한국과 필리핀 골퍼를 위한 다양한 프로그램과 골프 교육 프로그램도 운영해 클락을 연중 골프 관광이 가능한 주요 목적지로 육성한다는 계획이다.

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클락은 마닐라에서 북서쪽으로 약 80km 떨어진 중부 루손의 주요 관광·경제 거점이다. 클락 국제공항을 통해 접근할 수 있으며, 뉴클락시티(New Clark City)와 클락 글로벌 시티(Clark Global City) 등을 중심으로 인프라 개발이 이어지고 있다. 이에 따라 관광과 비즈니스, 레저를 아우르는 복합 목적지로 성장할 가능성이 주목받고 있다.

얼윈 발라네(Dr. Erwin F. Balane) 필리핀 관광부 한국지사장은 "한국은 필리핀 관광산업에 있어 매우 중요한 시장으로 골프와 리조트, 웰니스 등 고부가가치 여행 경험에 대한 한국 여행객들의 관심이 지속적으로 확대되고 있다"며 "한국 여행객들이 필리핀의 다양한 지역과 관광 콘텐츠를 새롭게 발견하고 보다 오래 머물 수 있도록 민간 부문 및 관련 파트너들과의 협력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com