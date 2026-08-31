'친환경 가치 확산; 신세계면세점, 업사이클링 봉사활동 나서

◇신세계면세점은 지난 28일 서울 중구 중림키움센터에서 진행된 업사이클링 마이보틀백과 간식 꾸러미 기부 전달식에 참여했다. (왼쪽부터) 김두량 신세계면세점 CSR팀장, 정선윤 중구청 교육정책과장

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신세계면세점이 친환경 가치 확산을 위해 자투리 가죽을 활용해 만든 업사이클링 가방과 간식 꾸러미를 지역 아동들에게 전달했다. 임직원이 직접 참여해 자원순환과 지역사회 나눔의 의미더 더했다.

31일 신세계면세점에 따르면 추석을 앞두고 임직원들이 직접 제작한 업사이클링 가방 '마이보틀백'과 아동용 간식 꾸러미를 서울·인천 지역 아동 돌봄·보호기관 3곳에 전달했다. 지원 규모는 총 1000만원 상당이다. 물품은 서울 중구청 관할 우리동네키움센터 중구 2호점(중림키움센터)을 비롯해 인천보라매아동센터, 동인천지역아동센터에 전달됐다. 방과 후 돌봄이나 보호가 필요한 아동을 지원하는 기관들이다. 물품 전달식은 지난 28일 서울 중구 중림키움센터에서 열렸으며 김두량 신세계면세점 CSR팀장과 정선윤 중구청 교육정책과장이 참석했다.

신세계면세점은 임직원이 직접 참여하는 업사이클링 봉사활동을 매년 이어가고 있다. 자투리 소재를 활용한 연필과 핫팩을 제작해 기부하는 등 폐기물에 새로운 가치를 부여하는 활동을 지속하고 있다.

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사업 과정에서도 친환경 활동을 확대하고 있다. 중구청 '쓰레기연구소 새롬'을 후원하고 포장재를 줄이는 '그린 캠페인'을 진행하는 한편 친환경 종이 쇼핑백을 도입했다. 2022년에는 환경경영 국제표준인 ISO 14001 인증을 취득하며 친환경 경영 체계를 구축했다.

신세계면세점 관계자는 "임직원이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 자원순환의 의미를 되새기고 지역 아동에게 필요한 도움을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "일상 속 친환경 실천과 지역사회 나눔을 함께 이어갈 수 있는 활동을 확대하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com