"노트북 고쳐 준다더니…" 성관계 영상·나체사진 복제, 유출 협박

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 대만에서 한 남성이 알고 지내던 여성의 노트북을 수리해 주겠다며 접근한 뒤 컴퓨터에 저장돼 있던 성관계 영상과 나체사진 등을 몰래 복제해 협박에 이용한 사건이 발생했다.

ET투데이 등 대만 매체들에 따르면 엔지니어 A는 여성 B와 평범한 친구 사이였지만 B에게 호감을 갖고 접근했다가 거절당한 뒤 불만을 품었다.

그러던 중 A는 지난 2022년 2월 노트북을 수리해 주겠다며 B의 주거지를 방문했다. 그는 이 과정에서 동의 없이 노트북에 저장돼 있던 성관계 영상과 나체사진, 학업 관련 자료 등을 자신의 개인 하드디스크로 복사했다.

Advertisement

이후 A는 해당 영상 자료를 이용, B를 협박하기 시작했다.

A는 같은 해 3월부터 B에게 영상과 사진이 유출될 수 있다고 위협했다. 심지어 노트북에서 복사한 성관계 영상의 파일 목록까지 정리해 B에게 보내며 돈을 요구했다.

Advertisement

A가 요구한 금액은 30만 대만달러와 별도로 12만 7500대만달러 등 총 42만 7500대만달러(약 1900만원)였다. 그는 돈을 주지 않을 경우 피해자의 사생활을 이웃들에게 알리거나 부모에게 전화하겠다는 취지로 협박하기도 했다.

Advertisement

B는 사생활이 공개될 것을 우려해 극심한 공포를 느꼈지만 돈을 건네지는 않았다. 결국 A의 범행은 미수에 그쳤고, A는 앞서 열린 형사재판에서 타인의 전자기록을 부당하게 취득한 혐의와 공갈미수 혐의로 각각 징역 4개월과 6개월의 형을 선고받아 확정됐다.

Advertisement

이후 B는 A를 상대로 민사상 손해배상을 청구했다.

민사재판에서 A는 자신이 단순히 B의 부탁을 받고 노트북을 수리하면서 자료를 백업했을 뿐이라고 주장했다. 과거 B를 위해 수십만 대만달러를 지출한 사실도 있다며, 자신이 요구한 돈은 과거 대신 지불한 비용을 돌려받기 위한 것이었다고 주장했다.

Advertisement

그러나 법원은 이 같은 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 B가 과거 노트북에 전 남자친구가 몰래 촬영한 사적인 영상이 저장돼 있다는 사실조차 알지 못했던 것으로 판단했다. A 역시 해당 사적 자료를 별도로 복제하겠다는 사실을 B에게 알리거나 동의를 구하지 않았다.

법원은 A가 신뢰를 이용해 사적인 영상을 무단으로 복제했다고 판단, B에게 40만 대만달러의 위자료를 지급하라고 판결했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com