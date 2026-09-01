남궁민, 동아제약 소화제 '베나치오 프로액' 신규 모델 발탁

◇남궁민이 '베나치오 프로액' 신규 모델로 발탁됐다. 이미지 제공=동아제약

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배우 남궁민이 동아제약 소화제 '베나치오 프로액'의 새로운 브랜드 모델로 발탁돼 새로운 광고 캠페인에 참여했다.

동아제약은 이번 캠페인이 철저한 자기관리와 프로페셔널한 이미지를 갖춘 배우 남궁민을 통해 기능적으로 한 단계 진화한 베나치오 프로액의 제품 특성을 전달하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

"탄단지 분해로 한 번! 위 운동으로 또 한 번!"이라는 핵심 메시지를 중심으로 베나치오 프로액의 '듀얼 이펙트(Dual Effect)'를 전달한다.

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베나치오 프로액은 창출, 육계, 건강, 진피, 감초, 현호색, 회향 등 전통 생약 성분에 UDCA(우르소데옥시콜산)와 산사 성분을 더한 복합 소화제다. 특히 밀가루와 육류 등 기름진 음식을 즐기는 현대인의 식습관을 고려해 제품 특성을 강화했다. 또한 "이제 소화제도 프로급이 필요하다"는 메시지를 통해 현대인의 식습관에 맞춰 기능적으로 진화한 전문 소화제 이미지를 전달한다. 식후 더부룩함과 체함 등 다양한 소화불량 증상으로 불편함을 느끼는 소비자들에게 베나치오 프로액의 제품 특성을 직관적으로 알리는 데 중점을 뒀다.

한편, 동아제약 소화제 브랜드 베나치오는 어린이도 간편하게 복용할 수 있는 파우치 형태의 '베나치오키즈액'과 휴대가 편리한 '베나치오이지액' 등 다양한 라인업을 갖추고 있다.

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동아제약 관계자는 "이번 베나치오 프로액 광고 캠페인은 잦은 소화불량으로 고민하는 소비자들에게 베나치오 프로액의 차별화된 제품 특성을 알리기 위해 기획했다"며 "베나치오 프로액은 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대하고 브랜드의 차별화된 가치를 지속적으로 전달해 나가겠다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com