[인사] 한림대학교의료원

◇한림대학교의료원

▲의료원장 춘천성심병원 마취통증의학과 이재준 교수(신임)

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◇한림대학교성심병원

▲병원장 심장혈관흉부외과 김형수 교수(연임) ▲진료부원장 소화기내과 임현 교수(신임) ▲연구부원장 이비인후과 이효정 교수(연임) ▲행정부원장 박철규(연임) ▲기획실장 정형외과 이용범 교수(신임) ▲수련교육부장 비뇨의학과 방우진 교수(신임) ▲간호부장 윤금선(연임)

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◇한림대학교강남성심병원

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▲병원장 이비인후과 이동진 교수(연임) ▲진료부원장 산부인과 박성택 교수(연임) ▲연구부원장 안과 신영주 교수(연임) ▲행정부원장 이승대(연임) ▲기획실장 신장내과 김도형 교수(연임) ▲수련교육부장 외과 김광용 교수(연임) ▲간호부장 심미화(연임)

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◇한림대학교춘천성심병원

▲병원장 정형외과 조재호 교수(신임) ▲겸)연구원장 마취통증의학과 이재준 교수(신임) ▲진료부원장 순환기내과 박규태 교수(신임) ▲연구부원장 신경과 손종희 교수(연임) ▲행정부원장 민경하(연임) ▲기획실장 응급의학과 이태헌 교수(신임) ▲수련교육부장 호흡기내과 홍지영 교수(신임) ▲간호부장 정숙자(연임)

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◇한림대학교한강성심병원

▲병원장 화상외과 허준 교수(연임) ▲진료부원장 재활의학과 서정훈 교수(연임) ▲연구부원장 화상외과 김도헌 교수(연임) ▲행정부원장 최종길(연임) ▲기획실장 정신건강의학과 이병철 교수(연임) ▲겸)수련교육부장 화상외과 김도헌 교수(연임) ▲간호부장 이미화(연임)

◇한림대학교동탄성심병원

▲병원장 순환기내과 한성우 교수(연임) ▲진료부원장 소화기내과 고동희 교수(연임) ▲연구부원장 정신건강의학과 김지욱 교수(연임) ▲행정부원장 채영준(연임) ▲기획실장 외과 김종완 교수(연임) ▲수련교육부장 방사선종양학과 하보람 교수(연임) ▲간호부장 오혜승(연임)

◇재단본부

▲기획조정실장 박성진(연임) ▲감사실장 송우정(연임) ▲전략기획국장 단현석(연임) ▲경영지원국장 이인욱(연임) ▲인사국장 이성현(연임) ▲재무국장 정희성(연임) ▲관리국장 최훈철(연임) ▲건설국장 박선규(연임) ▲시설국장 안광희(연임) ▲홍보국장 조한민(연임) ▲정보전략국장 이강일(연임)