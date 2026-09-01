이재준 한림대의료원장·조재호 한림대춘천성심병원장 취임…"의료 경쟁력 강화, 새로운 도약"

이재준 신임 한림대의료원장(왼쪽)과 조재호 신임 한림대춘천성심병원장

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[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원 제21대 의료원장에 이재준 한림대춘천성심병원장이, 제23대 한림대춘천성심병원장에는 조재호 한림대춘천성심병원 정형외과 교수가 각각 9월 1일자로 취임했다.

이재준 신임 의료원장은 2000년 한림대 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 석사, 강원대학교 대학원에서 박사 학위를 취득했다. 2016년부터 약 10년간 병원장을 맡아 지역 필수의료 강화와 의료서비스 질 향상, 연구개발 역량 확대 등을 이끌어왔다. 의료원장 취임과 함께 한림대 의무부총장을 겸임한다.

이 의료원장은 병원장 재임 기간 '환자중심병원', '연구중심병원', '직원이 행복한 병원'을 목표로 진료와 연구 경쟁력을 강화했으며, 2016년 최초 지정 이후 세 차례 재지정된 권역응급의료센터를 중심으로 중증응급환자 치료체계를 구축해 한림대춘천성심병원이 강원 영서지역 응급의료의 중추적 역할을 수행하는 지역 거점병원으로 자리매김하는 데 기여했다.

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특히 이 의료원장은 '병원의 미래는 연구'라는 신념을 바탕으로 병원의 연구 인프라를 구축하고 연구개발 역량을 강화하는 데 힘써왔다. 2017년 '임상의과학자 연구역량강화사업'을 시작으로 의사과학자가 임상현장의 아이디어를 실제 연구개발로 연결할 수 있는 기반을 마련했으며, 2018년에는 한림대 의과대학부속 뉴프론티어리서치연구소를 설립해 기초·임상 중개연구와 의료인공지능(AI), 유전체, 빅데이터 등 미래의료 분야 연구를 본격화했다.

이러한 연구 기반을 바탕으로 1차 범부처전주기의료기기연구개발사업, 연구중심병원 육성 R&D사업, 의료데이터중심병원 사업, 혁신형 미래의료연구센터 육성사업 등 다수의 국가 연구개발사업을 수행하며 연구 경쟁력을 높였다. 특히 뉴프론티어리서치연구소(NFRT)는 조산 예측 인공지능 모델, 인공지능 기반 위내시경 진단보조 의료기기, 뇌출혈 비대면 협진 플랫폼 등 임상현장의 문제를 해결하기 위한 다양한 의료기술 개발 성과를 냈다.

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2023년부터는 한림대 의료·바이오융합연구원장을 맡아 의료원 산하 병원과 대학의 연구역량을 연계하고 의료·바이오 분야 융합연구를 확대하는 데 힘써왔다. 또한 미국 매사추세츠의과대학(UMass Chan)을 비롯한 해외 연구기관과의 연구협력을 확대하며 연구의 국제화와 글로벌 경쟁력 강화에도 주력했다.

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그 결과 한림대춘천성심병원은 2025년 보건복지부 '제1기 인증 연구중심병원'에 강원도 의료기관 최초로 선정됐다. 이 의료원장이 설립해 이끌어온 뉴프론티어리서치연구소 역시 기초·임상 중개연구와 의료·바이오 분야에서 축적한 연구성과를 인정받아 2025년 제18회 일송상 의학분야를 수상했다.

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이러한 연구역량 강화는 한림대의료원 전체의 연구 경쟁력 향상으로도 이어지고 있다. 한림대의료원은 '네이처 인덱스 2026 연구 선도기관(Nature Index 2026 Research Leaders)' 의료 부문에서 국내 8위·세계 420위를 기록했으며, 3년 연속 국내 10위권에 이름을 올렸다.

이재준 의료원장은 "의료 현장에서 쌓아온 경험과 병원 경영 역량을 바탕으로 산하 5개 병원의 강점을 하나로 모으고, 진료·연구·교육 분야의 협력과 시너지를 더욱 강화하겠다"며 "급변하는 의료환경에 능동적으로 대응하며 한림대의료원의 경쟁력을 한 단계 더 높이고, 환자와 지역사회에 신뢰받는 의료원으로 새로운 도약을 이끌겠다"고 말했다.

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아울러 제23대 한림대춘천성심병원장으로 취임한 조재호 한림대춘천성심병원 정형외과 교수는 영남대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 의학 석사학위를, 강원대학교 대학원에서 의학 박사학위를 취득했다. 현재 한림대춘천성심병원 정형외과 교수로 재직하며 족부질환과 당뇨발, 스포츠외상 등을 전문으로 진료하고 있다.

그는 정형외과 세부전문 분야 중 족부·족관절 분야에서 오랜 기간 활발한 진료와 연구 활동을 이어왔다. 대한정형외과학회와 대한족부족관절학회, 대한골절학회, 대한당뇨발학회 등에서 활동했으며, 대한족부족관절학회 학술위원회 간사와 대한족부족관절학회 및 대한정형외과학회지 편집위원, 대한해부학회 학술위원 등을 맡았다. 미국족부족관절학회(AOFAS) 정회원으로도 활동하며 국내외 학술 교류를 이어왔다.

특히 족부·족관절 질환의 수술적 치료와 당뇨발, 족관절 골절, 아킬레스건 파열 등을 주제로 다양한 연구를 수행하며 임상 치료 발전에 힘써왔다. 이러한 연구 성과를 인정받아 대한족부족관절학회 최우수논문상, 대한정형외과학회 추계학술대회 학술본상 및 학술장려상, 대한해부학회 학술대회 최인장 학술상 등을 수상했다.

병원에서 수련교육부장과 기획실장 등 주요 보직을 맡으며 의료진 교육과 병원 운영, 중장기 발전 방향 수립 등 대학병원 운영 전반에 대한 경험을 쌓았다. 2025년에는 지역의료 발전과 환자 진료에 기여한 공로를 인정받아 강원인술대상 의료인 부문을 수상했다.

조재호 병원장은 취임사를 통해 변화하는 의료환경과 강원지역의 고령화에 대응하기 위해 '선택과 집중'이 필요하다고 강조했다.

모든 분야에서 가장 큰 병원을 지향하기보다 지역사회에 꼭 필요한 의료와 강점을 가진 분야에 역량을 집중해 확실한 경쟁력을 갖추겠다는 계획이다.

이에 따라 뇌졸중과 뇌출혈을 비롯한 뇌신경질환, 중증·응급질환, 골절과 외상, 관절·근골격계 질환, 고령환자의 복합질환 등 지역 의료 수요가 높은 분야의 진료 역량을 더욱 강화한다.

특히 권역응급의료센터를 중심으로 중증·응급진료 역량을 높이고 진료과와 전문센터 간 긴밀한 협진체계를 구축해 지역주민들이 멀리 가지 않고도 필요한 치료를 적시에 받을 수 있는 지역완결형 의료체계를 만들어 나갈 방침이다.

지역완결형 의료체계 구축을 위한 지역 의료기관과의 협력도 강화한다. 조재호 병원장은 지역의 의원과 병원, 보건기관, 대학병원 등이 각자의 강점과 역할을 바탕으로 촘촘한 의료 네트워크를 구축해야 한다고 강조했다.

강원도 유일 연구중심병원으로서의 경쟁력도 더욱 강화한다. 조재호 병원장은 진료 현장에서 발견한 문제를 연구로 연결하고, 연구 성과가 다시 환자 치료로 이어지는 선순환 구조를 구축해 연구 역량을 실질적인 의료 혁신으로 연결한다는 계획이다.

AI와 디지털 헬스케어 등 미래의료 기술을 활용해 보다 정확하고 안전한 진료환경을 구축하는 동시에 교육과 연구를 통해 미래의료를 이끌어갈 인재를 양성하는 대학병원의 역할도 강화한다. 특히 연구와 혁신 분야에서는 그동안 축적한 성과와 경험을 바탕으로 한림대의료원 전체에 새로운 방향을 제시할 수 있는 병원으로 성장한다는 목표다.

그는 병원의 경쟁력 강화와 함께 교직원이 자긍심을 갖고 일할 수 있는 조직문화를 만드는 것도 주요 과제로 제시했다. 취임사에서 의사로서 지켜온 '상식적으로 살고, 상식적으로 진료하고, 상식적으로 일하자'는 원칙을 병원의 조직문화로 확장하겠다는 뜻을 밝혔다.

조재호 병원장은 "지역에서 위급할 때 의료를 제때 받을 수 있는 든든한 대학병원으로서 중증·필수의료 역량을 더욱 강화하겠다"며 "지역 의료기관과 긴밀하게 협력해 지역 안에서 치료가 완결되는 의료체계를 구축하고, 연구와 혁신을 통해 강원도민에게 더욱 신뢰받는 병원으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com