식당 바가지요금 1차 적발부터 영업정지 5일…2차 10일·3차 20일로 강화

지난 2월 관계부처가 합동으로 발표한 '바가지요금 근절 대책'의 후속 방안으로, 식품접객업소의 바가지요금 처벌이 한층 강화돼 1차 적발만으로도 영업정지 처분이 가해진다.

식품의약품안전처가 1일 개정·공포한 '식품위생법 시행규칙'에 따르면 식품접객업소가 가격표를 게시하지 않거나 게시한 가격보다 비싼 금액을 수령했을 경우 1차 적발 시 기존에는 시정명령을 받았으나 앞으로는 영업정지 5일 처분을 받는다. 기존 2차 영업정지 7일, 3차 영업정지 15일 처분도 각각 10일과 20일로 강화된다.

또한 개정된 시행규칙에는 식품접객업자 등의 행정 절차를 간소화하는 방안도 담겼다. 영업허가·등록·신고 사항 변경시 관련 서류 원본 제출 의무가 사라진다. 영업자의 영업신고증 보관 의무와 위반 시 과태료 부과 규정도 삭제됐다.

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이와 함께 유통전문판매업자의 행정처분 기준이 합리화됐다. 유통전문판매업자의 PB 제품 법령 위반 시 무관한 제조업체까지 피해보던 기존 행정처분 기준을 개정해, 문제 제품을 실제 생산한 위탁 업체의 상품에만 판매정지 처분이 적용되도록 정비했다.

한편 식품안심업소에 대한 혜택은 강화됐다. 행정처분을 받은 경우 1차 위반에 한해 해당 처분을 감경할 수 있는 기준을 신설하고, 출입·검사·수거 면제 기간도 기존 2년에서 3년으로 연장했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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