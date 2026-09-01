블랙야크, 트레일 러닝화 시장 공략 속도…앰버서더 이규호, UTMB CCC 완주

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블랙야크가 트레일 러닝 시장 공략에 속도를 내고 있다. 트레일 러닝 앰버서더인 이규호 선수가 세계적인 트레일 러닝 대회인 UTMB(울트라트레일몽블랑) CCC(100K) 코스를 완주, 제품 경쟁력을 알렸다.

1일 블랙야크에 따르면 이규호 선수는 지난달 28일 열린 UTMB CCC 부문에서 15시간52분1초의 기록으로 결승선을 통과했다. 한국 남자 선수 가운데 3위에 해당하는 기록이다. 올해 처음 100K 종목에 도전해 거둔 성과다. 이규호 선수는 "처음 도전하는 UTMB CCC인 만큼 안전하게 완주하는 것을 목표로 했지만 예상하지 못한 고산 증상으로 어려움을 겪었다"며 "훈련 과정에서 겪었던 시행착오와 힘든 순간들을 이겨낸 경험을 떠올리며 끝까지 집중력을 유지한 것이 완주에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

UTMB CCC는 이탈리아 쿠르마유르에서 출발해 스위스를 거쳐 프랑스 샤모니까지 약 108km를 달리는 코스다. 누적 상승 고도는 약 6200m에 달한다. 출발 직후 해발 2500m 이상의 고지대를 통과해야 하는 만큼 장거리 주행에 필요한 체력뿐 아니라 고도와 지형 변화에 대응하는 레이스 운영 능력이 중요한 종목이다.

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이규호 선수는 레이스 초반 고산 증상으로 어려움을 겪었지만 무리하게 속도를 높이지 않고 페이스를 조절했다. 이후 코스의 고도와 지형 변화에 맞춰 체력을 배분하며 레이스를 이어갔다. 후반부까지 안정적으로 주행한 끝에 완주에 성공했다. 특히 이번 대회에는 자신이 직접 테스트에 참여한 블랙야크의 울트라 트레일 러닝화 '스카이 웹 VTR'을 착용하고 출전해 의미를 더했다.

이규호 선수가 착용한 제품은 블랙야크의 울트라 트레일 러닝화 '스카이 웹 VTR'이다. 스카이 웹 VTR은 국내외 레이스를 경험한 선수들의 착용 의견과 필드 테스트 결과를 개발 과정에 반영한 제품으로 이규호 선수도 제품 테스트에 참여해 실제 주행 환경에서 피드백을 전달한 바 있다.

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스카이 웹 VTR은 한국인의 족형을 고려해 설계됐으며, 미드솔에는 'PULSE FOAM+'를 적용했다. 인솔에는 초임계 소재인 '듀라폰텍스(DURAPONTEX)'를 적용해 탄성과 복원력을 높인 게 특징이다. 아웃솔에는 비브람의 메가그립(Megagrip)과 라이트베이스(Litebase) 기술을 적용해 산악 지형에서의 접지력을 확보하면서 무게를 줄였다. 260mm 기준 한쪽 무게는 약 250g이다. 장거리 러닝에서 발의 피로도를 낮추는 데 초점을 맞췄으며 오렌지, 블랙, 그레이 등 3가지 색상으로 출시됐다.

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블랙야크가 트레일 러닝 전문 제품 개발에 공을 들이는 것은 관련 시장이 세분화되면서 전문 장비에 대한 수요도 커지고 있기 때문이다. 트레일 러닝은 일반 러닝과 달리 산악 지형을 장시간 주행하기 때문에 신발의 접지력과 안정성, 쿠셔닝, 경량성 등이 경기력에 직접적인 영향을 미친다. 브랜드 입장에서는 선수들의 실제 레이스 데이터를 제품 개발에 활용할 수 있다는 점도 경쟁력으로 꼽힌다.

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블랙야크 관계자는 "선수들의 실제 착용 경험과 필드 테스트에서 얻은 피드백을 제품 개발에 적극 반영해 트레일 러닝 분야의 전문성과 기술 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com