비만대사수술 후 과일 먹으면 안 되는 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "비만대사수술 후 과일 섭취는 피해야 합니다."

인천세종병원 비만대사수술센터 정성우 과장(외과)은 "비만대사수술 후 외래를 찾은 환자들이 가장 많이 하는 질문이 '과일은 많이 먹어도 괜찮은가?'"라며 "과일에는 비타민, 미네랄, 항산화 물질이 들어있어 건강식품으로 생각하지만, 지방생성의 원천이 되는 과당을 포함하는 만큼 비만대사수술 후에는 섭취를 자제해야 한다"고 이같이 밝혔다.

우리가 먹는 탄수화물 대부분은 뇌, 심장 등 각종 장기와 근육의 에너지원인 포도당 형태로 사용된다.

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그러나 과당(Fructose)은 다르다. 장기와 근육에 좋은 에너지원으로 사용되지 않고, 대부분 간으로 이동해 지방으로 저장된다. 과일 섭취를 주의해야 하는 이유가 바로 이 과당 때문이다.

정 과장은 "많은 분이 '과일은 자연식품이니까 괜찮다'라고 생각하는데, 우리 몸은 사과에서 나온 과당인지, 주스에서 나온 과당인지, 탄산음료에서 나온 과당인지 구분하지 못한다"며 "간 입장에서는 모두 같은 과당"이라고 설명했다.

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비만대사수술 후에는 더 주의해야 한다.

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비만대사수술 후 가장 중요한 영양소는 단백질이다.

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수술 후 위 용적이 작아져 먹을 수 있는 양이 제한되는데, 과일을 많이 먹으면 금방 배가 부르고 정작 우리 몸에 필요한 단백질 섭취가 줄어들게 된다. 단백질은 부족한데, 지방으로 쌓이는 과당은 과다 섭취하는 셈이다.

과당이 많아지면 간은 이를 지방으로 바꾸기 시작한다. 결국 지방간과 내장지방을 만드는 결과를 낸다. 또 인슐린 저항성에 영향을 주고, 당뇨병 및 대사질환을 초래한다.

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특히 과일 이외에도 과당이 많은 음식 섭취를 주의해야 한다.

과일주스, 탄산음료, 아이스티, 시럽커피, 스포츠음료, 에너지음료, 액상과당이 들어간 가공식품 등도 모두 과당 공급원이다.

무엇보다 액체 형태의 과당은 흡수가 빠르고 포만감이 적어 더 위험하다.

정성우 과장은 "건강을 위해 먹는 과일이 오히려 지방간과 내장지방을 늘리고 다시 대사질환을 일으키는 원인이 될 수 있다"며 "비만대사수술 후에는 '단백질 먼저'를 기억해야 한다. 과일 섭취는 피하고 해산물, 지방을 제거한 육류, 닭가슴살, 계란 등 단백질 섭취를 권고한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com