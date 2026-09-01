휴대폰 보면서 간식 먹는 아이, 충치 발생 위험 높다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 스마트폰과 태블릿 사용이 일상화되면서 어린이들의 미디어 이용 시간도 꾸준히 증가하고 있다. 스마트폰 자체가 충치를 유발하는 것은 아니지만, 장시간 스마트폰 사용은 충치 발생 위험을 높이는 생활습관과 연관될 수 있어 주의가 필요하다.

대표적인 예가 스마트폰을 보면서 간식을 먹는 습관이다.

영상 시청이나 게임에 집중하게 되면 과자, 젤리, 음료 등을 오랜 시간에 걸쳐 조금씩 섭취하는 경우가 많다. 충치는 당분의 총 섭취량보다 섭취 빈도와 구강 내 노출 시간이 중요한 만큼 이러한 습관은 충치 발생 위험을 높일 수 있다.

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또한 스마트폰 사용 시간이 길어질수록 양치 시기를 놓치거나 취침 전 구강관리를 소홀히 하는 경우도 적지 않다. 특히 밤늦게까지 스마트폰을 사용한 후 양치 없이 잠드는 습관은 충치 발생 가능성을 높이는 요인이 될 수 있다.

일부 연구에서는 스마트폰이나 전자기기 사용 시간이 증가할수록 신체 활동은 감소하고 간식 섭취 빈도는 증가하는 경향이 있다고 보고하고 있다. 이처럼 스마트폰 사용은 직접적인 원인이라기보다 충치를 유발할 수 있는 생활습관과 밀접하게 연관되어 있는 것으로 볼 수 있다.

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아이들의 구강 건강을 위해서는 스마트폰 사용 시간을 적절히 조절하고, 영상 시청 중 간식 섭취를 제한하는 것이 도움이 된다. 또한 식사와 간식 후에는 반드시 양치하거나 물로 입안을 헹구는 습관을 형성하는 것이 중요하다.

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성북우리아이들병원 치아튼튼센터 변희석 교수는 "스마트폰이 직접 충치를 만드는 것은 아니지만, 스마트폰 사용이 길어질수록 간식 섭취 빈도가 증가하고 양치 습관이 불규칙해질 수 있다"면서 "특히 영상을 보면서 오랜 시간 간식을 먹는 습관은 치아가 당분에 지속적으로 노출되는 환경을 만들어 충치 위험을 높일 수 있다. 따라서 식사 및 간식 섭취 시에는 스마트폰 사용 시간을 적절히 관리해 주는 것이 어린이 치아 건강을 지키는 데 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com