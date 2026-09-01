위성에 촬영된 섬이 15일 후 사라졌다, 알고 보니…

사진출처=CBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 캐나다의 대형 저수지에서 거대한 '떠다니는 섬'이 발견됐다. 크기는 상암 서울월드컵경기장의 약 1.4배에 달한다.

위성사진을 통해 실제 존재까지 확인됐지만 불과 15일 만에 자취를 감추면서 현지 주민들의 관심이 쏠리고 있다.

CBC 등 현지 매체들에 따르면 최근 캐나다 브리티시컬럼비아주 북부 윌리스턴 저수지(호수)에서 떠다니는 섬의 모습이 보트 이용객에게 포착됐다. 사진과 영상은 소셜미디어에 공개되자 빠르게 확산됐다.

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주민들의 제보로 이를 알게 된 저수지 관리 기관인 브리티시컬럼비아 하이드로 측은 초기에는 섬의 존재에 대해 의문을 가졌다.

생성형 인공지능(AI) 기술이 확산하면서 온라인에 올라오는 영상과 사진을 실제 모습으로 단정하기 어려웠기 때문이었다.

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하지만 위성사진을 통해 섬의 존재가 확인되면서 상황이 급변했다.

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브리티시컬럼비아 하이드로 측은 당시 섬의 크기를 가로 약 70m, 세로 약 140m로 추정했다. 면적은 약 9800㎡(약 2965평)에 달했다.

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그런데 15일 후 촬영된 위성자료에서는 섬의 모습이 보이지 않았다.

사실 이는 실제 섬이 아닌 일종의 부유물이었다.

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관리 기관은 나무와 각종 유기물이 쌓이고 그 위에 식물이 뿌리를 내리면서 하나의 거대한 부유성 덩어리가 형성됐을 가능성을 제시했다. 이후 바람이나 수위 변화에 따라 저수지 가장자리의 비교적 잔잔한 곳으로 이동했을 것으로 추정했다.

이처럼 물 위를 떠다니는 '섬'은 윌리스턴 저수지에서만 나타나는 특이한 현상은 아니다.

미국 위스콘신주의 치퍼와 호수에서도 비슷한 부유성 습지가 발견된다. 이곳에서는 '포티 에이커 보그(Forty Acre Bog)'로 불리는 거대한 부유성 습지가 유명하다. 수십 년 동안 식물과 나무가 자라면서 거대한 섬처럼 변한 이 습지는 강한 바람과 높은 수위가 발생하면 호수 위를 이동한다. 때로는 교량 인근까지 떠밀려가 보트들이 힘을 합쳐 밀어내기도 한다.

이런 부유성 습지는 단순히 나무 몇 그루가 물 위에 떠 있는 것과는 다르다. 침수된 습지의 식물 잔해, 진흙 등이 하나의 덩어리처럼 형성된 뒤 식물의 뿌리가 서로 얽히면서 구조가 커지는 경우가 있다. 그 위에 풀이 자라고 나무까지 뿌리를 내리면 실제 섬처럼 보이게 된다.

브리티시컬럼비아 하이드로는 현재 이 부유섬으로 인해 발전시설 운영에 직접적인 문제가 발생할 것으로 예상하지 않고 있다. 다만 저수지가 워낙 넓어 선박을 이용해 전체 수면을 직접 감시하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 위성영상과 주민들의 제보를 함께 활용해 상황을 파악하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com