공정위, 롯데렌탈 매각 승인…롯데, 주총 등 후속 절차 거쳐 10월 내 거래 종결 예정

공정거래위원회가 1일 미국계 글로벌 사모펀드(PEF)인 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 소속 회사인 렉시콘코리아홀드코㈜의 롯데렌탈㈜ 주식 취득을 승인 통지했다.

롯데는 지난달 11일 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2% 매각계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데 38.1%와 부산롯데호텔 23.0%로, 매매대금은 주당 5만 9000원, 총 1조 3105억원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래종결 속도 등을 종합 검토해 TPG를 인수자로 선정했으며, 계약 체결 이후 기업결합심사를 진행해 이번에 승인을 받았다.

공정위는 사모투자 및 영유아 영양식품 사업을 하는 TPG와 차량 렌탈 사업을 하는 롯데렌탈의 사업 영역이 완전히 달라 경쟁 제한성이 없다고 판단했다.

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이에 따라 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 10월 내 거래를 종결할 방침이다.

롯데는 유입 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선 및 사업 경쟁력 강화에 활용한다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가에 힘입어 상반기 영업이익 1356억원을 기록하며 전년 동기의 3배 수준으로 늘어난 상황이다. 롯데는 확보한 재원을 국내 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화에 배분해 호텔사업의 수익 구조를 개선할 계획이다.

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이와 함께 롯데는 비주력 사업과 자산효율화를 통한 포트폴리오 리스트럭처링을 속도감 있게 진행하고 있다. 롯데는 올해 자산과 지분 매각으로 약 1.7조원을 확보했다.

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비주력사업 매각으로는 이번 롯데렌탈을 비롯해 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 맺은 바 있다. 유휴자산 매각 소식도 이어지고 있다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했으며, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에, 롯데네슬레코리아 청주공장 및 부지를 347억원에 매각하는 등 올해 약 1조 7300억원이 넘는 거래를 진행했다.

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롯데케미칼은 사업구조 개편으로 중장기 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 완료하고, 9월 1일 HD현대케미칼과 합병한 'H&L어드밴스드'라는 사명으로 통합법인을 출범했다. 여수공장 역시 지난 7월 사업재편계획 승인 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다.

롯데 관계자는 "주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다"며, "남은 하반기에도 비주력사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com