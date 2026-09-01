[지금 지자체에서는] 충남문화관광재단, '트래블 2026 추진' 15개 시·군사 혜택 가득 외

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올가을 충남의 여행이 즐거워진다. 1일충남문화관광재단에 따르면 9월부터 10월까지 두 달간 충남 15개 시·군의 대표 축제와 주요 관광명소를 하나로 잇는 대규모 가을 여행 캠페인 '충남 트래블 페스타 2026'을 진행한다. 충남 트래블 페스타 2026은 2025-2026 충남방문의 해를 맞아 기획된 캠페인이다. 개별 시·군 단위의 일회성 방문을 인근 지역으로 연계해 관광객의 체류 시간을 늘리고, 충남 전역의 가을 관광 수요를 창출하는 데 초점을 맞췄다.

충남문화관광재단은 충남 트래블 페스타 2026은 실질적인 여행 혜택과 즐길 거리를 제공하는 게 특징이다. 우선 여행객의 경비 부담을 줄이고 실제 방문을 유도하기 위해 국내외 대표 온라인 여행 플랫폼(OTA) 4곳과 손을 잡았다. 여기어때를 통해 충남 숙박 및 레저 상품 예약 시 최대 3만 원 할인 혜택을 지원하며, 마이리얼트립에서는 투어·액티비티 전용 할인 쿠폰을 발급한다. 트립닷컴과 크리에이트립을 활용해 대만, 일본 등 외국인 개별 여행객(FIT)을 위한 전용 상품과 프로모션도 선보인다.

가을철 여행 수요를 사로잡을 20여 종의 테마별 관광상품도 선보인다. 서남부 지역의 대표 먹거리를 활용한 '미식기행'을 비롯해 '4색(色) 테마여행', 쉼과 치유를 테마로 한 '성지혜윰길 순례상품', 2030 세대를 겨냥한 체험형 액티비티 상품, 유교문화권의 멋을 담은 '충청 선비 풍류 프로그램' 등이다.

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가을 노을 명소에서 진행되는 '선셋요가'와 로컬 식재료를 경험하는 '미식 팝업스토어', '성지혜윰길 트래킹', 충남 15개 시·군 방문형 인증 이벤트 '스티커맵 챌린지', 블랙야크 명산 인증 플랫폼과 연계한 '충청 구곡 명당 챌린지' 등 현장 중심형 콘텐츠로 선보인다.

최동석 충남문화관광재단 관광사업본부장은 "충남 트래블 페스타 2026은 각 지역의 축제와 관광자원을 개별적으로 알리는 데 그치지 않고 충청남도 전체를 하나의 여행 목적지로 연결하는 대규모 관광 캠페인"이라며 "체류를 재방문으로 연결하는 충남 관광 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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○ 예천문화관광재단이 9월 4일부터 5일까지 열리는 '2026 예천 금당야행'과 연계해 '예천 DMO 해보래장터'를 운영한다. 해보래장터는 지역 셀러와 상품을 관광객에게 소개하고 관광과 지역 소비를 연결하는 예천 지역관광추진조직(DMO) 팝업 장터다.

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1일 예천문화관광재단에 따르면 판매·체험 부스에는 꽃닮(꽃·꽃꽂이 체험), 선물같은오늘(꿀·농산물), 미화당조아(코인육포·모찌·견과류·들기름 등), 느루는미쁘다(수제청과 음료), 오늘도캔디커피(수제 디저트·음료), 오늘도과일(컵과일), 지아팜(장아찌·절임류) 등이 참여한다. '?n그소잉', '더제이단아', 'MANO', '가죽공방 환', '들꽃공방', '보따리작업실' 등 지역 공방 및 셀러들이 개성 있는 수공예품도 만날 수 있다.

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예천문화관광재단은 장터 운영을 통해 관광객의 상품 선호도와 소비 특성을 파악하고, 향후 통합 브랜딩을 활용한 공동 상품 개발과 온라인 판매 등으로 사업을 확대할 계획이다.

안병윤 이사장(예천군수)수군천?÷ "금당야행의 풍성한 볼거리와 체험을 즐기고, 해보래장터에서 지역 셀러들이 정성껏 준비한 먹거리와 수공예품도 만나보시길 바란다"고 말했다.

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○ 울진군이 9월 1일부터 10월 30일까지 남성 어르신 8명을 대상으로 평해읍보건지소에서 '제2기 남성 어르신 청춘 요리교실'을 운영한다. 남성 어르신 청춘 요리교실은 65세 이상 남성 어르신을 대상으로 쉽게 만들 수 있는 반찬과 영양까지 챙기는 요리들을 직접 해보는 건강요리 프로그램이다. 프로그램은 평해읍, 기성면, 온정면, 후포면에 거주하는 남부지역 주민을 대상으로 2개월간 총 16회에 걸쳐 진행된다. 매주 화요일과 금요일 오전 10시부터 11시까지 운영하며 어르신들이 직접 요리를 배우고 실습하면서 건강한 식생활을 실천할 수 있도록 구성했다.

황이주 울진군수는 "청춘 요리교실이 남성 어르신들의 균형 잡힌 식생활을 돕고, 참여자들이 함께 요리하며 서로 공감하고 소통하는 유익한 시간이 되길 바란다"며 "어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 다양한 건강관리 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com