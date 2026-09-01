숙박 할인·포인트 지급…IBK기업은행·강원관광재단, 11월 30일까지 강원 관광 활성화 이벤트 진행

IBK기업은행과 강원관광재단이 오는 11월 30일까지 국내 관광 활성화와 지역 소비 확대를 위한 공동 이벤트를 진행한다.

IBK개인카드 고객이 마이리얼트립을 통해 강원지역 숙박시설 예약 시 할인 혜택을 제공하며, 강원지역 민생회복 가맹점에서 20만원 이상 결제 고객 대상 매월 선착순 2000명씩 총 6000명에게 IBK포인트 1만 포인트를 지급한다.

이와 함께 강원지역 가맹점에서 IBK마스터카드로 20만원 이상 결제한 고객을 대상으로 액션캠과 호텔 숙박권 등을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다. 이용금액 5만원당 응모권 1매가 제공되며 1인당 최대 10매까지 응모할 수 있어 이용금액이 많을수록 당첨 기회가 늘어난다.

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기업은행 관계자는 "이번 이벤트가 고객에게 실질적인 여행 혜택을 제공하고 강원지역 관광과 지역경제에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 국책은행으로서 유관기관과의 협력을 확대해 고객 혜택과 지역사회 상생을 함께 실현하는 다양한 마케팅을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com