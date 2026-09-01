"신장 이식받은 후 규칙적 운동 시 기능 소실 위험 28%·사망 위험 15% 감소"

비운동군과 운동군의 이식신장 소실 및 사망 발생률

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[스포츠조선 장종호 기자] 신장이식 환자가 규칙적으로 운동하면 이식받은 신장 기능을 더 오래 유지하고 사망 위험도 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

세브란스병원 이식외과 이주한, 재활의학과 윤서연 교수 연구팀이 국군수도병원 최문채 군의관과 함께 신장이식 환자의 규칙적인 운동이 이식신장은 물론 환자 생존에 긍정적인 영향을 미친다고 1일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제학술지 '국제외과학저널(International Journal of Surgery, IF 9)'에 게재됐다.

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만성콩팥병 환자가 꾸준하게 운동하며 신장 기능 저하와 사망 위험을 낮춘다는 연구 결과가 있었지만 평생 면역억제제를 복용하고 신장 하나에 의존하는 이식 환자에게 기존 결과를 그대로 적용하기에는 어려움이 있었다. 특히, 신장이식 환자를 대상으로 운동이 이식신장 기능 유지에 미치는 영향을 분석한 대규모 연구는 부족했다.

연구팀은 국민건강보험공단 자료를 활용해 신장이식 환자 1만 2175명을 규칙적으로 운동하는 군과 그렇지 않은 군으로 나눠 평균 7년 이상 추적 관찰했다.

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규칙적으로 운동한 환자는 운동하지 않은 환자보다 이식신장 기능 소실 위험이 28%, 사망 위험이 15% 낮았다. 이러한 결과는 나이와 성별, 당뇨병·고혈압 등 동반질환, 신장 기능 등 예후에 영향을 미칠 수 있는 요인을 보정한 이후에도 일관되게 유지됐다.

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연구팀은 운동 강도보다 일정 수준 이상의 운동량을 꾸준히 유지하는 것이 중요하다는 점도 확인했다. 특히 빠르게 걷기 등 중등도 운동을 일주일에 150분 정도 규칙적으로 운동하는게 가장 일관된 효과가 나타났다. 무리한 고강도 운동이 아니더라도 꾸준한 운동만으로도 충분한 효과를 기대할 수 있다는 게 연구팀 설명이다.

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이주한 교수는 "이번 연구는 신장이식 환자에서도 규칙적인 운동이 이식신장 생존과 환자 생존을 모두 향상시킬 수 있다는 근거를 제시했다"며 "환자 개개인 상태에 맞는 운동 상담과 프로그램을 진료에 적극 활용한다면 장기적인 치료 성적을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다. 또 "이번 연구는 환자의 자기보고식 설문을 바탕으로 운동량을 분석한 만큼, 앞으로는 운동 강도와 종류에 따른 효과를 보다 객관적으로 검증하는 후속 연구를 이어가겠다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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