달리는 차량 운전석 커플 뭐하나 봤더니…"도로가 침실이냐?"

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인에서 고속도로를 달리던 차량 안에서 성관계를 갖는 커플의 모습이 포착돼 충격을 주고 있다.

영상은 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, 시민들은 "위험천만한 행동"이라며 경찰에 신고했다.

ABC에스파냐 등 현지 매체들에 따르면 스페인 남부 말라가주 경찰이 최근 온라인을 통해 확산된 해당 영상을 분석해 문제의 차량과 운전자, 여성 동승자의 신원을 확인했다.

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영상은 앞에 있는 차량에서 촬영된 것으로, 말라가주 마르베야 인근 고속도로를 주행 중인 차량 운전석에서 한 커플이 성적 행위를 하는 모습이 담겨 있었다. 또한 여성이 차창 밖으로 알몸을 내밀고 양손을 뻗는 장면도 있었다.

조사 결과 두 사람은 말라가를 여행하던 외국인 관광객으로 확인됐다. 이들은 현지에서 렌터카를 이용하던 중 해당 행위를 한 것으로 드러났다.

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이들의 신원을 파악한 경찰은 두 사람에게 부주의·과실 운전과 안전벨트 미착용 등의 이유로 벌금을 부과했다.

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이번 사건과 관련해 경찰은 시민들의 적극적인 제보에 감사를 표했다.

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현지 네티즌들은 "서커스 묘기를 보는 느낌", "교통사고 유발자들", "도로가 침실인가", "벌금을 과중하게 부과했어야" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com