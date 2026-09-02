삼표그룹, 특수 콘크리트 전문가 ‘VAP 제너럴리스트’ 육성

제공=삼표그룹

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삼표그룹이 건설 현장의 한계를 극복하는 특수 콘크리트 기술력을 기반으로 현장 맞춤형 솔루션 전문가 육성에 나서며 시장 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있다.

건설 기초소재 전문기업 삼표그룹은 특수 콘크리트 기술력 내재화와 고객 서비스 고도화를 위해 레미콘 사업부문 전 구성원을 대상으로 'VAP 제너럴리스트' 양성 필수 교육과정을 시행했다고 지난 1일 밝혔다.

이번 교육은 최근 건설 현장에서 다양한 문제를 해결하며 성장세를 이어가고 있는 삼표그룹의 특수 콘크리트VAP 블루콘 시리즈에 대한 전사적 이해도를 높이고, 고객의 관점에서 현장에 최적화된 솔루션을 신속하게 제시할 수 있는 전문가로 전문가로 거듭나기 위해 기획됐다.

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교육 과정은 레미콘 사업부문 전 구성원을 대상으로 하며, 체계적인 전문가 육성을 위해 총 3단계의 커리큘럼으로 구성됐고, 접근성을 높이기 위해 이러닝 방식으로 진행되며 각 레벨은 1개월 간격으로 순차 오픈된다.

또한 교육의 실효성을 확보하기 위해 각 레벨별 과정을 2회 이상 수료해야 하며 이후 진행되는 최종 오프라인 테스트를 통과해야만 'VAP 제너럴리스트' 자격 증명과 수료증을 취득할 수 있다.

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삼표그룹은 테스트 합격자에게 소정의 격려금을 지급하는 등 임직원들의 자발적인 학습과 전문 역량 강화를 적극적으로 독려할 계획이다.

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삼표그룹의 VAP기술은 유동성, 응결 속도, 경화 특성 등을 정밀하게 제어해 도심지 복합단지 등 고난도 초고층 시공 현장에 최적화된 품질을 제공한다.

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지난 2018년 첫 현장 적용 이후 기술적 완성도와 현장 대응력을 인정받으며 매년 판매량이 가파르게 증가하는 등 특수 콘크리트 시장에서 경쟁력을 확대하고 있다.

VAP의 대표 제품군인 '블루콘 시리즈'는 건설 현장에서 발생하는 고질적인 문제를 해결하기 위한 다양한 특수 콘크리트 제품으로 구성됐다.

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'블루콘 셀프'는 별도의 진동 다짐 없이 콘크리트가 스스로 빈틈을 채우는 자기충전 콘크리트로 층간소음 저감과 안전사고 예방 효과를 인정받아 2022년 산업통상자원부(현 산업통상부) 적합성 인증을 획득했다.

'블루콘 윈터'는 영하 20도에서도 보양 없이 타설 36시간 내 강도를 확보하는 동절기 전용 제품으로, 국토교통부 건설신기술(제995호) 지정 및 녹색기술 인증을 취득해 탄소 저감 효과까지 입증했다.

이와 함께 우천 시 타설 품질을 유지하는 '레인 오케이', 혹서기 고온 환경에서도 품질 변화를 최소화하는 '킵 슬럼프' 등을 통해 계절과 기후 변수에 관계없는 전천후 품질 관리 체계를 구축했다.

이 외에도 조기 강도 발현에 특화된 '블루콘 스피드', 고품질 바닥 시공을 위한 '블루콘 플로어' 등은 최근 힐스테이트 DMC역 지하층 기초 공사를 비롯한 대형 프로젝트에 적용돼 내구성과 외관 품질을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.

이번 교육 과정을 통해 영업, 생산, 품질 등 모든 부서 임직원이 특수 콘크리트 전문가로 거듭남으로써, 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어 고객사의 공기 단축, 원가 절감, 안전 확보 등 실질적인 가치를 창출하는 '솔루션 파트너'로서의 입지를 확고히 할 계획이다.

삼표그룹 관계자는 "VAP 제너럴리스트 양성 과정은 급변하는 건설 환경 속에서 삼표만의 독보적인 기술력을 전 임직원이 공유하고, 이를 고객에게 최고의 서비스로 되돌려주기 위한 약속"이라며"앞으로도 끊임없는 기술 혁신과 인재 육성을 통해 대한민국 건설기초소재 산업의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.