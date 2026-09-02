신한은행·11번가, '11pay 신한은행 계좌연결 이벤트' 10월 31일까지 진행

◇'11pay 신한은행 계좌연결 이벤트'. 이미지 제공=11번가

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신한은행과 11번가가 오는 10월 31일까지 '11pay 신한은행 계좌연결 이벤트'를 진행한다.

최근 1년(2025년 9월 1일~2026년 8월 31일)간 11pay에 신한은행 계좌를 연결해 결제한 이력이 없는 고객을 대상으로, 11번가 이벤트 페이지에서 응모하면 11pay에 연결한 신한은행 계좌로 결제할 때 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 받을 수 있다.

또한 이벤트 기간 동안 11pay에 연결한 신한은행 계좌로 간편결제를 이용하면 결제 횟수에 따라 추가 할인쿠폰을 제공한다. 1회 결제 시 5000원, 2회 결제 시 추가로 5000원 할인쿠폰을 제공해 최초 응모 혜택을 포함해 최대 1만5000원의 혜택을 받을 수 있다. 기존 선착순 마감 방식과 달리 이벤트에 응모한 모든 고객에게 최초 5000원 할인쿠폰을 제공해 참여 기회도 확대했다.

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이와 함께 오는 12월 31일까지 11pay에 연결한 신한은행 계좌로 결제하면 구매금액의 2%를 11pay 포인트로 적립한다. 건당 최대 5000포인트까지 받을 수 있으며 이벤트와 관련된 자세한 내용은 '신한 슈퍼SOL'과 11번가 앱에서 확인할 수 있다.

신한은행은 향후 11pay와 신한은행 계좌를 연계해 이용하는 고객을 위한 고금리 적금 상품도 출시할 계획이다.

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신한은행 관계자는 "11번가를 이용하는 고객들이 쇼핑 과정에서 신한은행 계좌를 편리하게 이용하고 다양한 혜택도 받을 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 생활 플랫폼과 금융서비스를 연계해 고객의 일상에 도움이 되는 혜택과 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

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고광일 11번가 영업그룹장은 "지난 4월 진행한 1차 이벤트에 대한 고객 호응에 힘입어 이번 행사를 마련했다"며 "신한은행과의 협업을 통해 고객들이 실속 있는 쇼핑 혜택을 누리고, 11페이의 편리한 결제 서비스를 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com