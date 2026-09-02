HL로보틱스, ‘파키, 스탠’ 앞세워 자율주행 주차, 물류 시장 공략 본격화

제공=HL로보틱스 실내 자율주행 주차 로봇 파키

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HL홀딩스의 완전자회사 HL로보틱스가 자율주행 주차·차량이송 로봇 '파키'와 '스탠'을 앞세워 주차 물류 시장 공략에 본격적으로 나선다.

양대 로봇 모두 완전자율주행 기술을 기반으로 하지만 서비스 영역은 다르다.

파키는 실내 주차장에, 스탠은 공항, 항만, 물류센터 등 야외 공간에 각각 최적화됐다.

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HL로보틱스는 두 로봇의 기술과 서비스를 유기적으로 결합해 주차부터 차량 이송, 보관, 물류까지 연결하는 통합 자동화 서비스를 선보일 계획이다.

파키는 국내 최초의 자율주행 주차로봇으로 지난해 9월 충북 콘텐츠기업지원센터에서 첫 실증을 마쳤으며, 최근에는 김포공항 방문객을 대상으로 한 서비스를 준비하고 있다.

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특히 불특정 다수의 공항 이용자를 대상으로 자율주행 주차 서비스를 선보인다는 점에서 주목된다.

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검증을 넘어 본격적인 시장 확산 단계로 진입하고 있다는 의미다.

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국토교통부의 주차장법 시행규칙 개정도 시장 확대에 힘을 보탤 전망이다.

향후 일반 주차시설뿐 아니라 아파트 등 공동주택과 주차타워에서도 파키를 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

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제공=HL로보틱스 영국 개트윅 공항에 적용된 실외 자율주행 주차 로봇 스탠

스탠은 글로벌 현장에서 경쟁력을 입증한 야외 차량이송 로봇이다.

영국 개트윅 공항, 프랑스 리옹 공항, 캐나다 토론토 철도 물류센터 등에서 10년 이상의 운용 노하우를 축적한 뒤 국내 시장에 상륙해, 현재 국내 주요 공항, 항만, 물류센터와 구체적인 적용 방안을 논의하고 있다.

스탠의 강점은 야외 환경에 최적화된 설계로 극한의 추위와 더위를 견딜 수 있으며, 소형 및 대형 차량은 물론 최대 3톤급 차량까지 이송할 수 있다.

지난 7월 국내에 처음 공개된 스탠은 새로운 디자인과 기능을 적용해 오는 10월 강릉에서 열리는 지능형교통체계 세계총회에서 공식 공개될 예정이다.

HL로보틱스 관계자는 "주차 공간 효율화와 차량 물류 자동화에 대한 국내 시장의 관심과 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "파키와 스탠을 통해 새로운 사업 기회를 적극적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.