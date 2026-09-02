치매환자 실종 신고 4년 반 동안 7만건 넘어…지문 사전등록률은 절반 수준

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 2022년부터 올해 6월까지 치매환자 실종 신고가 총 7만 313건에 달하는 것으로 나타났다.

하지만 지문 사전등록률은 제도 도입 14년째인 올해도 누적 50.2% 수준에 그친 것으로 조사됐다.

국회 보건복지위원회 서영석 의원(부천시 갑, 더불어민주당 간사)이 2일 경찰청·보건복지부로부터 받은 자료에 따르면, 치매환자 실종 신고는 2022년 1만 4527건에서 2023년 1만 4677건으로 1.0%, 2024년에는 1만 5502건으로 5.6%, 2025년에는 1만 6586건으로 7.0% 증가했다. 2022년부터 올해 6월까지 총 38건은 연말 또는 반기 기준으로도 미해제 상태인 것으로 확인됐다.

Advertisement

경찰청 자료 확인 결과 지난해 48시간 이상 장기실종 사례에서 실종 원인의 71.7%가 치매였으며, 장기실종자 중 70세 이상 고령자 역시 71.7%를 차지했다. 특히 발견까지 48시간 이상 걸린 경우 남성 비율은 60.1%였지만, 31일 이상 걸린 경우에는 83.3%까지 높아졌다.

월별로는 2025년 2월 965건이던 치매환자 실종 신고가 7월 1651건으로 71.1% 증가했고, 8월에도 1634건을 기록했다. 겨울철보다 봄·여름철에 실종 신고가 많이 발생하는 경향을 보이는 가운데, 온열질환에 취약한 치매노인의 특성을 고려하면 신속한 발견을 위한 사전등록의 중요성이 더욱 크다는 것이 서 의원의 지적이다.

Advertisement

보건복지부는 전국 치매안심센터를 통해 치매환자의 지문 등 사전등록을 안내·지원하고 있다. 사전등록제는 지문과 사진, 보호자 연락처 등을 미리 등록해 실종 시 경찰이 지문 매칭과 얼굴 유사도 검색 등을 통해 신원을 신속하게 확인할 수 있도록 하는 제도다.

Advertisement

하지만 경찰청 자료에 따르면 올해 6월 말 기준 지문 사전등록률은 50.2%에 그쳤다. 등록 대상자 79만 9231명 가운데 39만 8002명(49.8%)은 여전히 미등록 상태다.

Advertisement

연도별 신규 등록률은 2022년 4.9%에서 2023년 5.8%, 2024년과 2025년 각각 6.8%로 증가했으나 같은 기간 등록 대상 인구도 2022년 67만 1844명에서 2025년 78만 6949명으로 증가하면서 누적 등록률은 매년 50%대에 머물렀다.

서영석 의원은 "치매환자 실종은 신속한 대응이 무엇보다 중요한 사안"이라며 "지문 사전등록률이 누적 50%대에 머물고 있는 만큼 복지부와 경찰청 등 관계부처가 협력해 등록이 저조한 원인을 점검하고, 실종이 장기 미발견으로 이어지지 않도록 실효적인 개선 방안을 마련해야 한다"고 말했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com